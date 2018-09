El exquarterback Colin Kaepernick integra la nueva campaña de Nike

El exquarterback de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick integrará una nueva campaña publicitaria de Nike para conmemorar el 30º aniversario del icónico lema "Just Do It" de la poderosa marca deportiva, según reportes el lunes.

Kaepernick, quien desencadenó una tormenta política después de arrodillarse durante el himno nacional de Estados Unidos en 2016 para protestar por la injusticia racial, no ha jugado en la NFL desde principios de 2017.

El jugador de 30 años demandó posteriormente a la NFL, alegando que ha sido excluido de la liga por los dueños de sus franquicias debido a su activismo.

Los nuevos anuncios de Nike, que se dieron a conocer pocos días antes del inicio de la temporada de la NFL 2018, muestran un retrato de Kaepernick con el lema: "Cree en algo. Incluso si eso significa sacrificarlo todo".

Kaepernick publicó el anuncio en su cuenta de Twitter seguido de #JustDoIt.

La cadena ESPN reporteó que Nike ha mantenido a Kaepernick, quien firmó un contrato de patrocinio con la marca en 2011, en nómina a lo largo de la controversia de los últimos años.

"Creemos que Colin es uno de los atletas más inspiradores de esta generación, y que ha aprovechado el poder del deporte para ayudar a que el mundo avance", dijo a ESPN Gino Fisanotti, vicepresidente de marca de Nike para América del Norte.

El anuncio se produce después de que Kaepernick fuera aclamado públicamente el viernes al aparecer junto a su excompañero y también activista Eric Reid en el Abierto de Estados Unidos para ver un partido de su compatriota Serena Williams.

Las protestas de Kaepernick se han convertido en un tema amargamente divisivo entre los fanáticos de la NFL, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivara la controversia.

Trump tildó a los jugadores -que como Kaepernick se arrodillaron para el himno- de "hijos de puta" que deberían ser despedidos.

Trump repitió esas críticas con frecuencia a lo largo del año pasado, incluso llegando a sugerir que los jugadores que protestan "no deberían estar en el país".

En junio, Trump canceló la visita del equipo campeón del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, a la Casa Blanca después de que varios jugadores avisaran de que no asistirían.