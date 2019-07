Los favoritos ponen la directa en Wimbledon

Rafael Nadal y Roger Federer, número dos y tres del mundo, firmaron este sábado su billete para los octavos de Wimbledon, donde también estarán algunas de las favoritas en el cuadro femenino, encabezadas por la australiana Ashleigh Barty, primera raqueta mundial.

Nadal, que ganó Wimbledon en 2008 y 2010 pero cayó el año pasado en semifinales contra el serbio Novak Djokovic, superó esta vez la tercera ronda imponiéndose al francés Jo-Wilfried Tsonga, número 72 mundial, por 6-2, 6-3 y 6-2 en una hora y 48 minutos.

Pese a su gran potencia de brazo, Tsonga empezó con dificultades para hacer entrar sus primeros saques y le faltó precisión al intentar buscar las líneas. Tampoco las piernas le dieron la velocidad necesaria para neutralizar a un Nadal muy concentrado, que cometió pocos errores.

El mallorquín sentenció la segunda manga con un juego en blanco para el francés y se mostró expeditivo en la tercera pese a los destellos de genio de Tsonga.

"Aquí todos los días son una batalla", afirmó después el español, que en segunda ronda debió hacer frente a un partido mucho más complicado contra el polémico Nick Kyrgios.

"Estoy contento del modo en que he jugado la primera semana", agregó Nadal, quien pasa a octavos de Wimbledon por novena vez en su carrera. "En Wimbledon son nueve veces pero en un Grand Slam son muchas más y eso es algo importante que me da confianza para enfrentar la segunda semana", agregó el campeón de 18 títulos del Grand Slam.

Uno de los jugadores predilectos del público londinense, Federer, ganador de ocho títulos en Wimbledon, se enfrentó a otro francés, Lucas Pouille. Y como ya le había ocurrido en las dos rondas anteriores, no ganó con tanta facilidad como hubiese deseado.

Tercero en la clasificación ATP pero segundo cabeza de serie en Londres gracias a sus buenos resultados sobre pasto, el suizo necesitó dos horas para imponerse al número 28 del mundo por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/4).

"Ha sido duro, sobre todo el primer set, pero he logrado ganarlo y entonces he tenido una buena serie para hacerme con el segundo set. Después, he conseguido ganar el tie-break y eso siempre está bien", afirmó Federer, que a sus 37 años, se ha propuesto conquistar aquí su 21º título de Grand Slam.

- Barty, "hambrienta" de victorias -

También Barty busca entrar a su manera en los anales. Tras ganar hace dos meses Roland Garros quiere igualar la proeza de Serena Williams en 2015 levantando el trofeo de Wimbledon en el mismo año.

Y de momento la australiana avanza con paso firme: se impuso a la británica Harriet Dart por 6-1 y 6-1, asentando su dominio sobre la 182ª del mundo desde el primer minuto.

"Siempre es agradable jugar partidos cortos" y "creo que me ayuda saber que puedo salir a la cancha y hacer el trabajo", afirmó, asegurando que sus ganas de pelear no han disminuido desde que recientemente ascendió al número uno.

El apetito "es exactamente el mismo", dijo. "No importa si gano o pierdo un partido, sigo estando muy hambrienta y motivada para hacerlo bien, para intentar crecer y desarrollarme como jugadora y como persona, tratando de sacar todo lo que puedo de cada partido, aprender de cada uno y seguir avanzando", afirmó.

En opinión de una veterana, Serena Williams, que podría obtener en Wimbledon su 24º título de Grand Slam, "subir a la cima es a menudo divertido". Pero "mantenerse durante años y años requiere mucho trabajo, una tonelada de trabajo".

La menor de las Williams, cuya hermana Venus fue eliminada en primera ronda por la sensacional quinceañera estadounidense Coco Gauff, firmó el viernes su paso a octavos derrotando a la alemana Julia Goerges por 6-3, 6-4 y el lunes se enfrentará a la española Carla Suárez.

El sábado por la noche, Serena y otra superestrella, el escocés Andy Murray, pasaron a la segunda ronda de los dobles mixtos imponiéndose con facilidad al alemán Andreas Mies y la chilena Alexa Guarachi.

Fue una buena manera para Murray, que volvió recientemente a las canchas tras seis meses de ausencia debido a una operación de cadera, de reponerse de su eliminación horas antes en dobles masculinos junto al francés Pierre-Hugues Herbert.