El francés Joyon, 62 años, triunfa en la regata Ruta del Ron

El francés Francis Joyon (Idec Sport), de 62 años, ganó por primera vez en siete participaciones la prestigiosa regata Ruta del Ron, entre los puertos franceses de Saint-Malo, oeste de Francia y Pointe-à-Pitre, en el Caribe, en un tiempo récord de 7 días, 14 horas y 21 minutos.

El navegante se impuso al término de un increíble fin de carrera de varias horas alrededor de la isla de Guadalupe, superando al francés François Gabart (Macif), de 35 años, que llegó a tan solo siete minutos del ganador.

Gabart se vio superado en el último tramo de la carrera que lideró prácticamente desde la partida de Saint-Malo.

Joyon y Gabart son los únicos competidores que llegaron por el momento a Pointe-à-Pitre.

Los otros navegantes se encuentran por el momento a más de mil millas del puerto de llegada.

Clasificación a las 07h45 (06h45 GMT):

Multicascos

1. Francis Joyon (Idec Sport) 7 días, 14 horas 21 minutos y 47 segundos

2. François Gabart (Macif) a 7:08.

3. Romain Pilliard (Remain - Use it again) a 2.879,7 millas de la llegada

4. Thomas Coville (Sodebo Ultim') a 3.023,3 millas de la llegada

Multi 50 (15 m)

1. Armel Tripon (Réauté Chocolat) a 1.362,7 millas de la llegada

2. Thibaut Vauchel (Solidaires en Peloton ARSEP) a 266 millas del primero

3. Gilles Lamiré (La French Tech Rennes Saint-Malo) a 324 milles del primero

Rhum Multi

1. Pierre Antoine (Olmix) a 1.891,3 millas de la llegada

MONOCASCOS

Imoca (18 m)

1. Alex Thomson (Hugo Boss) a 1.453,8 millas de la llegada

2. Paul Meilhat (SMA) a 107 millas del primero

3. Vincent Riou (PRB) a 122

millas del primero

4. Yann Eliès (Ucar-StMichel) a 143 millas del primero

Class40 (12 m)

1. Yoann Richomme (Veedol-AIC) a 2.038,6 millas de la llegada

Rhum Mono

1. Sidney Gavignet (Café Joyeux) a 2.122,4 millas de la llegada