El francés Sébastien Ogier gana el Rally de México

El francés Sébastien Ogier (Citroën) ganó este domingo por quinta ocasión el Rally de México, tercera prueba del Campeonato Mundial 2019 de la disciplina, consiguiendo su segunda victoria de la temporada.

El seis veces campeón mundial de rally fue secundado por el estonio Ott Tänak (Toyota) a 30,2 segundos y el británico Elfyn Evans (M-Sport Ford) a 49,9 segundos. El belga Thierry Neuville (Hyundai) llegó en cuarto lugar a 1:27 minutos de Ogier

Tanak sigue liderando el Mundial de 2019 con cuetro puntos de ventaja sobre Ogier y diez sobre Neuville.

Este es el quinto éxito de Ogier en México, después de 2013, 2014, 2015 y 2018 y llega en el momento indicado para olvidar el fiasco en el Rally de Suecia, en el que abandonó en la segunda jornada y terminó en el lugar 29.

Ogier había tomado la delantera el viernes en Guanajuato favorecido por el abandono del hasta entonces líder, el noruego Andreas Mikkelsen (Hyundai), para aumentar su ventaja el sábado a pesar de un día con contratiempos (pinchazo, neutralización especial, salida de la carretera sin gravedad, daños técnicos) y resistir el domingo la embestida de Tänak (autori de dos mejores tiempos en etapas especiales).

Clasificación final del Rally de México:

1. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Citroën C3) 3h37:08.0

2. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Toyota Yaris) a 30.2

3. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Ford Fiesta) a 49.9

4. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) a 1:27.0

5. Kris Meeke-Sebastian Marshall (GBR/Toyota Yaris) a 6:06.2

6. Benito Guerra-Jaime Zapata (MEX/Skoda Fabia R5) a 15:35.5 (WRC2)

7. Marco Bulacia-Fabian Cretu (BOL-ARG/Skoda Fabia R5) a 18:51.5 (WRC2)

8. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila (FIN/Toyota Yaris) a 18:55.9

9. Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP/Hyundai i20) a 22:44.1

10. Ricardo Triviño-Marc Martí (MEX-ESP/Skoda Fabia R5) a 30:13.8

11. Andreas Mikkelsen-Anders Jaeger (NOR/Hyundai i20) a 36:35.1

Clasificación del Power Stage (ES21):

1. Sébastien Ogier (5 pts)

2. Kris Meeke (4)

3. Thierry Neuville (3)

4. Dani Sordo (2)

5. Esapekka Lappi (1)

Mejores tiempos en los tramos especiales: Lappi 1 (ES1), Mikkelsen 3 (ES2, ES4, ES16), Ogier 7 (ES3, ES5, ES6, ES8, ES12 ex aequo, ES13, ES21), Tänak 6 (ES7, ES9 ex aequo, ES14, ES15, ES19, ES20), Neuville 2 (ES9 ex aequo, ES17), Meeke 1 (ES10), Latvala 2 (ES11, ES12 ex aequo), Sordo 1 (ES18)