Algunas de las frases más recordadas de Niki Lauda

Milagro de Nürburgring en 1976, Niki Lauda, que falleció el lunes, cultivó un gran sentido del humor. Algunas de sus frases más recordadas:

Ferrari

"Hay miles de jóvenes que saben rodar más rápido que yo. Pero yo piloto un Ferrari".

Mono

"Cualquier mono podría conducir un Fórmula 1 actual. Por lo que yo también".

Dar vueltas

Tras su retirada de los circuitos en 1979: "Estoy cansado de dar vueltas como un tonto".

Coche de asistencia médica

Enfadado por el rendimiento de los Jaguar cuando dirigía esta escudería en 2002: "Espero que el coche de asistencia médica no nos supere en la salida".

Salarios

"Vistos los salarios actuales de los pilotos, si yo fuera estadounidense probablemente llevaría a juicio a mi madre por haberme traído al mundo demasiado pronto".

Perfección

"No es fácil ser perfecto. Pero estaría bien que alguien lo fuera".

Confesión

"El hombre es capaz de admitir todo, salvo que es un mal conductor".

Físico

"Visto que mi trabajo depende únicamente de mi pie derecho, mi apariencia física importa poco".

Superviviente

Sobre los sentimientos que tuvo cuando recibía la extremaunción tras su accidente en agosto de 1976: "Me dije: 'no será así conmigo'. Esto me motivó para seguir con vida".

Muerte

Tras su trasplante pulmonar en 2018: "Estuve muerto brevemente. Pero he resucitado".