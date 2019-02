La halterófila Lydia Valentin recibe la medalla de oro de Londres-2012

La halterófila española Lydia Valentín recibió este jueves la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres-2012, que se colgó tras la descalificación por dopaje años después del evento de las levantadoras que formaban el podio.

La española, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016 y plata en Pekín-2008 -también por descalificación por dopaje de las tres competidoras que la precedían-, había quedado cuarta en la categoría de -75 kg en la capital británica.

Valentín se ha podido colgar el oro tras las sucesivas descalificaciones por dopaje de las atletas que entonces formaron el podio: la kazaja Svetlana Podobedova (oro), la rusa Natalya Zabolotnaya (plata) y la bielorrusa Irina Kulesha (bronce).

La española ha recibido la medalla de oro en un acto en la sede del Comité Olímpico Español (COE) un año después de que también se colgara de la misma manera la plata de Pekín-2008.

"No he preparado nada, solo quiero agradecer el trabajo de todas las personas que han hecho posible que hoy me cuelgue esta medalla", dijo la deportista durante el acto, en el que estuvo acompañada por el presidente del COE, Alejandro Blanco, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.

"Con coraje, trabajo y paciencia te has convertido en la mejor del mundo. Y lo mejor es que siempre has sido tú. Eres una leyenda del deporte español y tu historia se escribe con letras de oro", afirmo Blanco.

Tras sus medallas en Pekín-2008, Londres-2012 y Rio-2016, Valentín apunta ahora a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Todas las miras están puestas en Tokio. Solamente queda un año y medio. Tanto el 2019 como el 2020 los entrenamientos serán con la mente puesta en Tokio", dijo durante una gala de celebración del ochenta aniversario del diario deportivo Marca en diciembre pasado.