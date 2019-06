La ilusión recuperada de Andy Murray

En principio se esperaba que acudiera para una gran despedida del tenis. Pero Wimbledon, que comienza el lunes y donde participará en dobles, no será el último torneo de Andy Murray, sino que podría convertirse en un trampolín para dar un nuevo impulso a su carrera.

El mundo del tenis se conmocionó hace cinco meses cuando el 11 de enero de 2019 Murray dio una conferencia de prensa en Melbourne, tres días antes del inicio del Abierto de Australia.

El tenista escocés apareció entonces devastado. Ya no podía más. Tras un año y medio de batalla y una operación en la parte izquierda de la cadera seguía con dolor y tenía que volver a pasar por quirófano.

A sus 32 años estaba ya resignado y anunció entre lágrimas que seguramente su carrera estaba terminada y que esperaba poder retirarse este año en Wimbledon, aunque tampoco veía seguro poder llegar a estar en Londres.

Sus palabras provocaron un terremoto en el tenis y el anuncio empezaba a marcar el final de la era del 'Big 4', el cuarteto de gladiadores que conformaba con Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, que han marcado las competiciones ATP en los últimos años.

- Prótesis de metal -

Los elogios llovieron para este exnúmero uno mundial ganador de tres torneos del Grand Slam.

Murray inició su particular cuenta atrás para Wimbledon.

Perdió en su primer partido en el Abierto de Australia, contra el español Roberto Bautista, y tres semanas después se le colocó una prótesis de metal en su cadera.

Esa operación ya la había vivido otra figura del tenis, el especialista estadounidense de dobles Bob Bryan.

Y esa intervención "cambió la vida" de Murray, como él mismo admitió unos meses más tarde.

A partir de ahí todo fue bien. El dolor fue desapareciendo poco a poco y desde mayo ya empezó a vislumbrar la posibilidad de poder volver en Wimbledon para jugar el torneo de dobles, aunque sin excluir volver a jugar en un futuro en individuales, algo que veía imposible poco antes.

"Lo que dije antes es que si no me sentía bien tenía grandes opciones de parar después de Wimbledon. Me siento realmente mejor (...) Si continúo mejorando, evidentemente voy a intentar volver a individuales y ver qué pasa", había explicado el campeón escocés.

- ¿Individuales en el US Open? -

Dos semanas más tarde se anunció su reaparición en los dobles del torneo de Queen's, haciendo pareja con el veterano español Feliciano López. Y el milagro se cumplió: la dupla se proclamó campeona.

"No sé cuántas veces durante los dieciocho últimos meses me dije que esto se había terminado", había admitido Murray antes de Queen's.

"Ahora he recuperado simplemente el placer por jugar y por golpear de nuevo las bolas sin tener dolor. No tengo expectativas en particular, estar en la pista y sin dolor ya está bien", subrayó.

Queen's fue su primer torneo tras el regreso y su primer título, lo que reforzó la esperanza de poder verle en un futuro próximo en individuales.

Murray jugará en dobles de Wimbledon junto al francés Pierre-Hugues Herbert e insinuó que "potencialmente" podría estar de vuelta en individuales para jugar el Abierto de Estados Unidos, a finales de agosto.

"No se trata únicamente de volver a los individuales, sino de proteger mi cadera a largo plazo", puntualizó el campeón olímpico en Londres-2012 y Rio-2016.