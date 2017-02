Un imperial Hirscher se corona campeón del mundo de eslalon

El austriaco Marcel Hirscher ganó su segundo título mundial de eslalon al imponerse en la prueba de esta disciplina celebrada este domingo en la estación suiza de Saint Moritz.

Hirscher, que también logró el oro en el supergigante el pasado jueves, ganó la prueba más técnica del esquí alpino con un tiempo global de 1:34.75, superando en 68 centésimas a su compatriota Manuel Feller y en 93 al alemán Felix Neureuther, que suma así su tercer podio mundial consecutivo en esta disciplina.

El esquiador austriaco de 27 años, oro en eslalon en 2013 en Schladming, era el gran favorito para ganar esta prueba, sobre todo después de que el francés Alexis Pinturault se cayese en la primera manga.

Es el sexto título mundial para Hirscher y confirma su estatuto de gran figura del esquí alpino actual.

Otro de los aspirantes al oro, el noruego Henri Kristoffersen, quedó muy retrasado en la primera manga, a 65 centésimas del mejor tiempo de Hirscher, y acabó a los pies del podio (a 1.04).

Gracias a este título, Austria acaba en la primera posición del medallero con los mismos oros que Suiza pero con un total de 9 preseas, por 7 del equipo helvético.

- Medallero final del Mundial de St. Moritz:

- Podios del Mundial de St. Moritz:

HOMBRES

Eslalon

1. Marcel Hirscher (AUT), 2. Manuel Feller (AUT), 3. Felix Neureuther (GER)

Eslalon Gigante

1. Marcel Hirscher (AUT), 2. Roland Leitinger (AUT), 3. Leif Kristian Haugen (NOR)

Super Gigante

1. Erik Guay (CAN), 2. Kjetil Jansrud (NOR), 3. Manuel Osborne-Paradis (CAN)

Descenso

1. Beat Feuz (SUI), 2. Erik Guay (CAN), 3. Max Franz (AUT)

Combinada alpina

1. Luca Aerni (SUI), 2. Marcel Hirscher (AUT), 3. Mauro Caviezel (SUI)

MUJERES

Eslalon

1. Mikaela Shiffrin (USA), 2. Wendy Holdener (SUI), 3. Frida Hansdotter (SWE)

Eslalon Gigante

1. Tessa Worley (FRA), 2. Mikaela Shiffrin (USA), 3. Sofia Goggia (ITA)

Super Gigante

1. Nicole Schmidhofer (AUT), 2. Tina Weirather (LIE), 3. Lara Gut (SUI)

Descenso

1. Ilka Stuhec (SLO), 2. Stephanie Venier (AUT), 3. Lindsey Vonn (USA)

Combinada alpina

1. Wendy Holdener (SUI), 2. Michelle Gisin (SUI), 3. Michaela Kirchgasser (AUT)

Combinada por equipos mixtos

1. Francia (Mathieu Faivre, Adeline Baud Mugnier, Alexis Pinturault, Tessa Worley), 2. Eslovaquia, 3. Suecia.