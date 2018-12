Es "importante pelear" por el lugar de la mujer en el esquí, dice Shiffrin

Mikaela Shiffrin, la esquiadora estadounidense que domina hegemónicamente el esquí alpino, con dos Grandes Globos de Cristal, tres Mundiales y 48 victorias en Copa del Mundo, estima que es "importante pelear" para que las mujeres sean más reconocidas, explicó este jueves a la AFP, la víspera del Gigante de Courchevel.

Preguntada si las mujeres en el deporte de alto nivel tienen más reconocimiento por su físico que por sus actuaciones, la técnica esquiadora de 23 años afirmó: "sí, claramente. Siempre me gusta vestirme para estar bella. No soy la más bella del circuito pero soy una de las más rápidas y estoy muy orgullosa de lo que he logrado en el deporte. Es seguramente una de las primeras cosas que me gustaría que reconociesen en mi persona".

El esquí "es un medio dominado por los hombres, eso es seguro", indicó Shiffrin. "Cada vez más mujeres llegan a este mundillo, pero, no sé por qué razón, siguen siendo muy poco numerosas en comparación a los hombres", añadió. "Creo que es importante pelear por eso, diciendo simplemente 'respeten a las mujeres'", sentenció.

Su compatriota Lindsey Vonn pidió en repetidas ocasiones poder competir con los hombres, aunque nunca le fue concedido ese deseo, pero Shiffrin confesó que ese "no es uno de (sus) objetivos".

"Yo no me veo corriendo un Descenso con los hombres, ni siquiera un Gigante, un Eslalon o un Super G contra ellos. Hay un movimiento importante por los derechos de las mujeres y la igualdad de sexos en este momento, pero en determinados deportes, como el esquí alpino, la fuerza es un factor muy importante, y los hombres poseen una ventaja importante a ese respecto", concluyó.