El italiano Molinari se apodera de la cima en el Masters de Augusta

El golfista italiano Francesco Molinari, actual campeón del Abierto Británico, se apoderó este sábado de la cima del torneo Grand Slam Masters de Augusta, seguido de los estadounidenses Tony Finau y Tiger Woods.

Molinari terminó con una tarjeta con 66 golpes (-6) para tomar ventaja de dos sobre Finau y Woods.

Molinari, quien ganó su primer título importante el año pasado en Carnoustie, totalizó 203 (-13) luego de 54 hoyos en el Augusta National.

Woods, ganador de 14 Grand Slam que busca su primera gran corona desde el US Open 2008, entregó cartón con 67 (-5) para empatar en segundo lugar con Finau, quien terminó la jornada con 64 (-8), ambos con un total de 205 (-11).

El cuatro veces campeón del Masters, Woods, que no ha ganado una Chaqueta Verde desde 2005, tuvo seis birdies contra un bogey solitario para deleite de los fanáticos.

Duodécimo del mundo actualmente, Woods nunca ha ganado un major cuando no estaba al menos compartiendo el liderato en la ronda final.

Pero la superestrella estadounidense, de 43 años, que regresó de la cirugía de fusión espinal el año pasado, brilló respondiendo a un bogey en el quinto, con birdies en los próximos tres hoyos. Siguió con birdies en los hoyos 13 y 15 y agregó su tercero en el 16.

El español Jon Rahm comparte el décimo puesto con otro cuatro jugadores con 210 impactos (-6).

"No fue genial. Tuve un comienzo bastante malo en los primeros cuatro hoyos. No pude hacer nada y luego me enderecé un poco. Pero tomó mucho tiempo hasta que obtuve un birdie que era eagle en el 13 (hoyo), lo que si fue genial", señaló Rahm.

Rahm está claro de que el domingo es una jornada nueva y puede suceder de todo.

"Mañana es un día completamente nuevo. Esos dos hoyos de hoy (el 13 y el 15) salvaron la ronda por completo y me dieron una oportunidad remota, dependiendo de cómo termine Molinari", aclaró Rahm.

El mexicano Álvaro Ortiz se ubica en el puesto 47, el español Rafa Cabrera Bello en el 50 y el argentino Emiliano Grillo en el 61.

No pasaron el corte del segundo día los españoles Sergio García y José María Olazabal y el argentino Angel Cabrera.

- Resultados del sábado en el Masters de Augusta (Par 72):

1. Francisco Molinari (ITA) 203 (70-67-66)

2. Tony Finau (USA) 205 (71-70-64)

. Tiger Woods (USA) 205 (70-68-67)

4. Webb Simpson (USA) 207 (72-71-64)

. Ian Poulter (ENG) 207 (68-71-68)

6. Matt Kuchar (USA) 208 (71-69-68)

. Justin Harding (RSA) 208 (69-69-70)

. Xander Schauffele (USA) 208 (73-65-70)

9. Rickie Fowler (USA) 209 (70-71-68)

10. Patrick Cantlay (USA) 210 (73-73-64)

. Thorbjorn Olesen (DEN) 210 (71-71-68)

. Justin Thomas (USA) 210 (73-68-69)

. Phil Mickelson (USA) 210 (67-73-70)

. Jon Rahm (ESP) 210 (69-70-71)

...

47. Alvaro Ortiz (MEX) 217 (73-71-73)

50. Rafa Cabrera Bello (ESP) 218 (73-70-75)

61. Emiliano Grillo (ARG) 220 (72-75-73)