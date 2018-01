La niña japonesa que sueña con competir en 'skate' en Tokio-2020

635x357 Pese a sus 9 años, Sky no quiere perder el tiempo: "Me gustaría ir a los Juegos Olímpicos siendo joven. No quiero esperar a tener 16 años. Quiero mostrar a todas las niñas que es posible: 'Intentadlo, aunque seáis pequeñas'". AFP

Sky Brown, una pequeña niña japonesa de 9 años, tiene un sueño y una ambición: estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 compitiendo en 'skateboard', donde es la deportista profesional más joven del mundo.

Tuvo su primer contacto con el monopatín casi al abandonar la cuna y, asombrando a todos con su precocidad, brilla ahora en competiciones por todo el mundo.

Su objetivo está muy claro: Tokio-2020. Allí el 'skateboard' será uno de los cinco nuevos deportes con los que el Comité Olímpico Internacional (COI) ha querido renovar su programa, junto a la escalada, el kárate, el surf y el béisbol/softbol.

"Pienso mucho en los Juegos Olímpicos de Tokio", admite la pequeña Sky a la AFP, tras una exhibición espectacular en un 'skatepark' preparado por sus padres en Miyazaki, en el sudoeste de Japón.

"Tendré entonces 12 años", se proyecta mentalmente, siempre pensando en los próximos Juegos Olímpicos. A su lado, su hermano pequeño Ocean, que tiene seis años y medio y que también empieza a practicar el 'skate'.

"Va a ser genial. Quiero ir y disfrutar, ser yo misma", se ilusiona. "¡Pero sería estupendo que ganara!", puntualiza.

De madre japonesa y padre británico, Sky no tiene dudas sobre los colores que defenderá en Tokio-2020 si tiene la oportunidad: "Me gustaría representar a Japón porque he nacido aquí, todos mis amigos están aquí y mi escuela también", dice.

Con 1,23 metros de altura, un mini-short azul y una camiseta violeta, encadena figuras con gran habilidad técnica. "No me da miedo", asegura sobre el hecho de lanzarse con la plancha a toda velocidad. "Me encanta hacer 'skate' porque me siento libre", sonríe.

Pese a su corta edad, Sky, que también forma parte del circuito profesional de surf, muestra una determinación de hierro. Consiguió su primer contrato de patrocinio importante con apenas 7 años y en este tiempo ha conseguido perfeccionar su técnica.

- El juguete favorito -

Uno de sus grandes apoyos es su madre Mieko, que admite que lo pasó mal la primera vez que vio a su hija con sus acrobacias en el aire: "Pero confío en ella. Si ella dice que puede hacerlo, me lo creo".

Su padre, Stu, intentó en su día que cambiara de deporte, pero sin éxito.

"Antes de que cumpliera tres años no quería que subiera al monopatín. Cuando tienes una niña pequeña quieres protegerla, pero ella volvía una y otra vez a ese juguete...", se resigna.

El hermano pequeño de Sky, dice Stu, es todavía más "incontrolable", mientras que ella destaca "más por la finura, por la elegancia", analiza.

Los hermanos Brown son inseparables: hacen skate juntos, también surf, duermen juntos y comparten incluso una cuenta de Instagram, que cuenta con más de 92.000 seguidores.

Ocean no se pierde ninguna hazaña de su hermana, que espera participar este año en los X Games, una cita imprescindible de los llamados deportes extremos. Pero los organizadores son a veces reticentes a contar una 'skater' tan joven.

La Carta de los Juegos Olímpicos precisa que no es el Comité Olímpico Internacional (COI) el que define las reglas de participación en un deporte, sino las Federaciones Internacionales de cada deporte.

Sky Brown ha tenido ya experiencias muy positivas en Reino Unido, Suecia y Singapur. Y quiere seguir recorriendo el mundo.

La niña también destina una parte de su increíble energía a las causas filantrópicas. Recientemente reunió dinero para niños desfavorecidos de Cuba y Camboya, dos países que visitó el año pasado para preparar un documental.

Pese a sus 9 años, Sky no quiere perder el tiempo: "Me gustaría ir a los Juegos Olímpicos siendo joven. No quiero esperar a tener 16 años. Quiero mostrar a todas las niñas que es posible: 'Intentadlo, aunque seáis pequeñas'".