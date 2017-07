La joven reina japonesa del surf sueña con el oro en Tokio-2020

A sus 16 años y con 1,60 metros de altura, la surfista japonesa Minori Kawai sueña con el oro olímpico en su país, luego de su victoria en el mismo lugar en el que la disciplina hará en 2020 su estreno en los Juegos Olímpicos.

Su triunfo logrado a finales de mayo en el Open de Chiba, a una hora de Tokio, "reforzó considerablemente mi confianza", desvela la adolescente a la AFP. "Nunca imaginé que podría ganar una competición tan importante", añade la menuda surfista, primera nipona en adjudicarse una prueba de esta categoría, a pesar de que compitió con problemas en una rodillla.

"Fue como un sueño, me costó tiempo asimilarlo. Ganar en Tsurigasaki (Ichinomiya), donde practico surf cada día, fue estupendo. Pude ver lo que pueden ser los Juegos Olímpicos y seguro que eso me dará cierta ventaja" en tres años.

"Las olas en Japón son más bien pequeñas, lo que facilitará el trabajo para los surfistas japoneses", indica. Entre las otras aspirantes a medalla del país del sol naciente figuran Hinako Kurokawa y Rina Kitazawa.

A la espera de los Juegos, Minori Kawai aspira a situarse en la élite mundial del surf. Los 3.000 puntos conquistados la han propulsado 95 puestos en el ránking mundial, en el que ya es 23ª de las "Qualifying Series", una especie de segunda división de la World Surf League (WSL).

Aunque ella asegura "no sentir presión", se entrena duro (cuatro horas al día) y afronta cada competición consciente de que "viajar por el mundo a su edad es un privilegio".

- Sustos sobre las olas -

La joven practica el surf desde los 7 años, cuando observaba a su padre domar las olas. Entonces decidió lanzarse al agua y cayó "desesperadamente adicta" a ese deporte.

Sin embargo, debe luchar continuamente contra sus miedos. "Un día cuando surfeaba en Australia, vi una aleta dorsal y pensé: oh, oh, voy a ser tragada", cuenta. Finalmente sólo se trataba de un delfín, pero sus aventuras sobre la tabla no acabaron ahí. "Me picó una medusa, no podía respirar y fui ingresada en el hospital".

Minori Kawai vivió un nuevo encuentro con una aleta, esta vez de tiburón. "Yo estaba petrificada", recuerda.

"El mar puede ser espantoso. Cuando una se encuentra sola ante olas enormes, una piensa a veces que va a morir", pero hay que sobreponerse al miedo "para llegar a ser mejor surfista", señala.

Junto al béisbol, el kárate, el skateboard y la escalada, el surf será novedad en la arena olímpica de Tokio en 2020, un reconocimiento a ese deporte, que lo hará más popular. Cuarenta atletas lucharán por las medallas. Las grandes naciones de la disciplina (Estados Unidos, Brasil, Australia) son favoritas, con estrellas como el estadounidense Kelly Slater, el hawaiano John John Florence o el brasileño Gabriel Medina.

"Es increíble que los Juegos Olímpicos vengan a Japón y con el surf como nuevo deporte", se felicitó Minori Kawai. "Además, será casi la edad perfecta para mí, así que es una suerte. Cuando surfeo en Tsurigasaki, a veces sueño con una medalla olímpica, el oro evidentemente".