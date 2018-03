Seis pilotos aspiran a terminar con el reinado de Márquez en la MotoGP

Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo y Johann Zarco: seis pilotos tienen la ambición de destronar al cuatro veces campeón mundial Marc Márquez (Honda) en la temporada 2018 de MotoGP, que comienza este fin de semana en Catar.

A sus 25 el español, vencedor más joven de la categoría reina, entre otros récords, ya ha entrado en la historia de la velocidad.

Si es capaz de conservar su corona este año, igualaría los cinco títulos en MotoGP del australiano Mick Doohan y se acercaría a las leyendas italianas, Valentino Rossi (siete) y Giacomo Agostini (ocho).

El equilibrista catalán, capaz de salvar situaciones irreales, puede estar satisfecho con el desempeño de su Honda en los entrenamientos de pretemporada. Además su compañero y compatriota Dani Pedrosa firmó el mejor tiempo en el circuito de Buriram, que acogerá el primer Gran Premio de Tailandia el 7 de octubre.

Preguntado sobre sus principales rivales para el nuevo curso, el siempre sonriente Márquez citó: "los dos pilotos de Ducati (Dovizioso y Lorenzo), los dos pilotos Yamaha (Viñales y Rossi), mi compañero (Pedrosa) y Zarco"

Dovizioso consiguió en 2017 convertirse en un piloto capaz de aplazar el título de Márquez hasta la última carrera de la temporada.

Su compañero, el también español Jorge Lorenzo, triple campeón mundial (2010, 2012 y 2015), espera haber aprendido de su temporada de transición tras salir de Yamaha para volver a estar a la altura de su glorioso pasado.

- Dudas en Yamaha -

En Yamaha también hay dudas después de una temporada 2017 y una pretemporada 2018 con altibajos para el español Maverick Viñales y Valentino Rossi.

La leyenda italiana, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, prolongó este jueves su contrato con el equipo por dos temporadas suplementarias, 2019 y 2020.

"Cuando firmé mi contrato precedente con Yamaha, en marzo de 2016, me pregunté si sería el último en MotoGP. Me di dos años para decidir, llegué a la conclusión de que quiero continuar corriendo, ser un piloto de MotoGP me permite sentirme bien", señaló Rossi, que tiene 39 años, por lo que se asegura seguir corriendo más allá de los 40.

Suzuki, que regresó a la MotoGP en 2015, espera acercarse a los tres grandes constructores (Honda, Yamaha y Ducati). Aprilia y KTM, que cumple su segunda temporada en la élite y se beneficiará de un equipo satélite con Tech3 en 2019, aspiran a figurar a menudo en el Top 10.

En cuanto a los equipos independientes y sus pilotos, tendrán por primera vez en 2018 sus propios trofeos.

Cinco pilotos; el malasio Hafizh Syahrin (Yamaha Tech3), el japonés Takaaki Nakagami (LCR Honda), el italiano Franco Morbidelli (Honda Marc VDS), el suizo Tom Lüthi (Honda Marc VDS) y el belga Xavier Siméon (Ducati Avintia), descubrirán la categoría.

Además la duración de varias carreras se reducirá este año "para mejorar la organización y permitir a los difusores organizar mejor sus programas", anunció la MotoGP en febrero.

El Gran Premio de las Américas, Francia, Cataluña, República Checa y San Marino perderán una vuelta, mientras que el GP de España tendrá dos menos y Valencia tres.

Los competidores, a excepción de los 'wildcards' (invitados) y los reemplazantes, deberán obligatoriamente portar una combinación equipada con un sistema de airbag.