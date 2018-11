El portugués Oliveira gana el GP de Valencia de Moto2

El portugués Miguel Oliveira (KTM) ganó este domingo el Gran Premio de Valencia de Moto2, último de la temporada, en el circuito de Cheste, beneficiado por una caída del español Álex Márquez (Kalex).

Oliveira cruzó la meta por delante del español Iker Lecuona (KTM) y el propio Márquez, que fue tercero, en una carrera disputada sobre un recorrido muy mojado por la lluvia.

"Ya dije que quería llegar aquí y luchar por la victoria", dijo Oliveira tras la carrera a MotoGP, feliz por poder despedirse con un triunfo antes de subir a MotoGP la próxima temporada.

El portugués se queda con la segunda posición del Mundial, por detrás del campeón italiano Francesco Bagnaia (Kalex), mientras que tercero es el sudafricano Brad Binder (KTM).

Bagnaia se fue al suelo nada más comenzar la carrera con lo que sólo pudo acabar 14º en su última carrera en Moto2 antes de pasar a MotoGP.

Álex Márquez, que salía de la 16ª posición, hizo una remontada para acabar situándose en primer lugar en la sexta vuelta, superando a Oliveira.

Desde ese momento, Márquez lideró la carrera hasta que a falta de 11 vueltas para el final, el español se fue al suelo.

El hermano del campeón del mundo de MotoGP volvió a la carrera, pero ya había dado tiempo a que Oliveira y Lecuona le pasaran, para colocar la carrera en una posiciones que se mantendrían hasta el final.

"Estoy un poco decepcionado, pero ayer sabíamos que teníamos que apostarlo todo en la carrera de hoy", afirmó Márquez tras la carrera a MotoGP.

"He intentado dar el máximo, me he caído, pero estoy en el podio y eso es positivo", añadió Márquez, que luchaba por su primera victoria de la temporada.

Con su tercer puesto en esta última manga del Mundial de Moto2, Márquez también arrebató el cuarto lugar del mundial al italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex).