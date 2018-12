La prematura muerte de Astori, y las de Quini y Núñez consternaron al fútbol

La inesperada muerte del emblemático capitán de la Fiorentina Davide Astori, de 31 años, debido a un paro cardíaco cuando se encontraba en la habitación del hotel de concentración de su equipo, llenó de consternación el fútbol italiano.

En el fútbol español fallecieron en este 2018 dos personalidades destacadas en la historia del FC Barcelona, su legendario goleador en los años 80 Enrique Castro 'Quini', y el presidente que fichó a Johan Cruyff como entrenador y con quien el Barça conquistó su primera Liga de Campeones, Josep Lluis Núñez.

Otro dirigente de un club de fútbol perdió la vida en 2018, el presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha, tras un trágico accidente de helocóptero.

ENERO

16. Básquetbol. Dos veces campeón de la NBA con los Boston Celtics, en 1974 y 1976, campeón olímpico en 1968 en México, Jo Jo White figura en el 'Hall of Fame' del baloncesto, auténtico panteón de las leyendas. Su vida se apagó a los 71 años.

16. Hípica. El jinete suizo Willi Melliger, doble medallista de plata olímpica en salto de obstáculos, falleció a los 64 años tras haber sufrido un accidente cerebrovascular. La carrera de Melliger siempre estará ligada a la Calvaro V, un imponente caballo de raza Holsteiner y pelaje gris con el que ganó sus dos medallas olímpicas, en la prueba individual en Atlanta-1996 y por equipos cuatro años más tarde en Sídney.

27. Fútbol. El exjugador Sporting de Gijón y del FC Barcelona Enrique Castro 'Quini', cinco veces máximo goleador de la Liga española, falleció tras sufrir un infarto en Gijón a los 68 años de edad. Con el Barça ganó dos Copas del Rey (1981, 1983), una Recopa de Europa (1982), una Copa de la Liga (1983) y una Supercopa de España (1984) y disputó dos Mundiales con España (1978 y 1982), aunque 'El Brujo' también pasó a la historia por haber sido víctima de un secuestro en su primera temporada de azulgrana.

FEBRERO

11. Rugby. Uno de los pocos jugadores de rugby australianos que alcanzó rango nobiliario, Sir Nicholas Shehadie falleció a los 92 años. El antiguo capitán de los Wallabies, que fue uno de los mejores pilares de la historia, fue asimismo presidente de la federación australiana y alcalde de Sídney.

19. Remo. El doble campeón olímpico de remo Yury Tyukalov, que en 1952 se convirtió en el primer soviético en ganar una medalla de oro en este deporte en los Juegos Olímpicos, falleció a los 87 años. Tyukalov se convirtió en el primer soviético en ganar una medalla de oro en remo en los Juegos, al sorprender en la categoría de skiff en Helsinki 1952. Cuatro años después, en Melbourne 1956, logró otro título olímpico, junto con su compañero Alexander Berkutov.

19. Atletismo. El legendario lanzador de martillo ruso Sergey Litvinov, campeón olímpico en Seúl-1988, falleció repentinamente a los 60 años en Sochi. Plata olímpica en Moscú-1980, Litvinov fue campeón ocho años más tarde, después de haberse perdido la cita en Los Ángeles-1984, en la que era el gran favorito, como consecuencia del boicot del bloque soviético. Litvinov sigue teniendo el récord olímpico de lanzamiento de martillo, con un tiro de 84,80 m en Seúl.

MARZO

3. Atletismo. Primer hombre en haber corrido la milla (1,6 kilómetros) en menos de 4 minutos en 1954, Roger Banister era una leyenda del atletismo británico... reconvertido en prestigioso neurólogo. Falleció a los 88 años.

4. Fútbol. Capitán de la Fiorentina, el italiano Davide Astori falleció súbitamente por un problema cardíaco a los 31 años la víspera de un partido.

Astori, de 31 años, fue hallado muerto en una habitación de un hotel en Udine, donde se encontraba concentrado con la Fiorentina entes de un partido, el 4 de marzo de 2018. Según la autopsia, el jugador falleció por una taquiarritmia, una aceleración anormal del ritmo cardiaco.

Formado en el Milan, Astori jugó en el Cagliari y en la Roma antes de fichar por la Fiorentina en 2015. Fue internacional en 14 ocasiones con la 'Azzurra'.

12. Tenis. El tenista estadounidense Ken Flach formó junto a su compatriota Robert Seguso una de las mejores parejas de dobles de la historia: ganadores en Wimbledon en 1987 y 1988, en el Abierto de Estados Unidos en 1985 y en los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl. Falleció con 54 años.

29. Fútbol. El exentrenador italiano Emiliano Mondonico, que dirigió a equipos como el Torino, el Atalanta o la Fiorentina, falleció a los 71 años después de una dura batalla contra el cáncer. El mayor logro deportivo de Mondonico fue clasificar al Torino a la final de la extinta Copa de la UEFA, en 1992, y conquistar la Copa de Italia un año después con el club turinés.

30. Rugby. Era conocido por ser el único All Black en haber sido despedido en un torneo por motivos disciplinarios: Keith Murdoch falleció a los 74 años. Este pilar de 110 kilos y 1,83 metros, sólo jugó tres tests con los All Blacks, pero pasó a la historia una noche de diciembre de 1972 en Cardiff, luego de un triunfo ante Gales (19-16). Después de anotar el try decisivo horas antes, Murdoch se dispuso a celebrarlo. Una vez en el bar del hotel Angel, cuando éste ya había cerrado sus puertas, Murdoch habría tratado de colarse en la cocina para tomar una última cerveza. Un miembro de la seguridad del establecimiento trató de evitarlo, y se desataron los golpes. Resultado, dos días después el mánager de los All Blacks Ernie Todd decidió que Murdoch regresase a Nueva Zelanda "por su propio bien". Pero la leyenda de Keith Murdoch ha seguido viva en los All Blacks todos estos años: cada vez que pasan por Cardiff, beben siempre unas cervezas en el Angel Hotel.

ABRIL

24. Fútbol. Jugador legendario del Nantes francés, Henri Michel falleció a los 70 años y permanecerá en la historia del fútbol francés como el seleccionador que hizo campeona olímpica a Francia en 1984. En el Mundial de México-1986, Michel y la generación de Platini terminaron en el tercer puesto.

MAYO

16. Fútbol. En la única Copa del Mundo ganada por Inglaterra en su historia, en 1966 participó el lateral izquierdo Ray Wilson, exjugador del Everton fallecido a los 83 años.

28. Atletismo. El neozelandés Dick Quax, antiguo poseedor del récord del mundo de 5.000 metros y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, falleció a los 70 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer. En 1977 situó el récord mundial de 5.000 metros en 13 minutos 12 segundos y 87 centésimas.

JUNIO

8. Tenis. Maria Esther Bueno, campeona brasileña de tenis con 19 títulos de Grand Slam, siete de ellos en categoría individual, falleció a los 78 años. La gran rival de la australiana Margaret Court conquistó tres títulos de Wimbledon (1959, 1960, 1964) y cuatro US National Championship (1959, 1963, 1964, 1966), antecesor del US Open.

30. Fútbol. José Antonio Zaldúa, fallecido a los 71 años, fue internacional con España, fichó en 1961 por el Barça, en el que permaneció hasta 1970, jugando 215 partidos oficiales y anotando 104 goles. Con el Barcelona conquistó un título en la extinta Copa de Ferias (1966) y dos Copas del Rey (1963, 1968).

JULIO

25. Automovilismo. El emblemático presidente de Fiat Chrysler, el italocanadiense Sergio Marchionne, fue asimismo artífice de la vuelta al primer plano de Ferrari en la Fórmula 1 en 2017. Falleció a los 66 años.

AGOSTO

24. El exciclista y medallista paralímpico Javier Otxoa, que ganó una etapa en el Tour de Francia del año 2000, falleció a los 43 años después de una larga enfermedad. En su carrera en el ciclismo vistió los colores de los equipos Once y Kelme. En julio de 2000 llegó a ganar la etapa Dax-Hautacam del Tour de Francia, por delante de Lance Armstrong. La tragedia llegó a su vida en febrero de 2001, cuando sufrió un accidente en la carretera mientras entrenaba con su hermano gemelo Ricardo, que falleció en el acto. Javier Otxoa sobrevivió pero tras unas semanas en coma quedó con secuelas y daño cerebral, aunque siguió practicando el ciclismo, a partir de ahí en competiciones paralímpicas.

OCTUBRE

1. Boxeo. El antiguo campeón del mundo de boxeo, el alemán Graciano Rocchigiani, que ganó los cinturones en dos pesos diferentes, falleció en un accidente de tráfico en Italia, cuando contaba con 54 años de edad. El púgil alemán ganó el título del peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo en 1988, y se hizo además con el título del peso semipesado del Consejo Mundial de Boxeo en 1988. Rocchigiani se llevó la victoria en 41 de sus 48 combates como profesional, 19 de ellas por K.O.

13. Baloncesto. El suizo Patrick Baumann fue secretario general de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) y eminente miembro del Comité Olímpico Internacional (COI). Falleció brutalmente a los 51 años durante los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires.

27. Fútbol. El millonario tailandés propietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha falleció a los 68 años en un accidente de helicóptero en los alrededores del estadio de los 'Foxes'. Fue el artífice de una de las mayores epopeyas del fútbol moderno al llevar al Leicester de la segunda división al título de la Premier League en 2016.

DICIEMBRE

3. Fútbol. Fichó a Cruyff como entrenador y a Maradona, Rivaldo y Ronaldo entre otros como jugadores, y bajo su mandato el 'Dream Team' del Barça conquistó se proclamó por primera vez campeón de Europa en 1992; el antiguo presidente del Barcelona (1978-2000) Josep Lluis Núñez falleció a los 87 años.

7. Fútbol. El antiguo futbolista internacional y entrenador Luigi Radice, que llevó al Torino a su último título en la Serie A hace 42 años, falleció a los 83 años después de una larga enfermedad. En 1976 Radice guió al Torino a su séptimo título en la Serie A, el primero desde el fatídico accidente de avión de 1949 en el que falleció toda la plantilla. Como jugador, Radice conquistó tres títulos de la Serie A y una Copa de Europa (1963) con el AC Milan y jugó en cinco ocasiones con la selección de Italia.

18. Boxeo. María Jesús Rosa, primera mujer española en coronarse campeona del mundo de boxeo, falleció a los 44 años víctima de un cáncer fulminante. Fue asimismo cuatro veces campeona de Europa.