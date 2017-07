Los problemas de O.J. Simpson con la justicia en cinco fechas

La exestrella del fútbol americano O.J. Simpson recibió este jueves libertad condicional tras cumplir nueve de 33 años de una sentencia por robo.

Su condena en 2008 marcó el más reciente capítulo de su caída del olimpo, que comenzó más de una década antes tras ser absuelto del asesinato de su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella.

A continuación una lista de la larga historia de los problemas de Simpson con la justicia.

13 de junio de 1994:

Los cuerpos sin vida de Brown y un amigo, Ronald Goldman, son hallados en la casa de ella situada en el barrio angelino de Brentwood.

Simpson, que regresaba de Chicago, adonde había volado la noche antes, acudió al funeral de su exesposa para acompañar a los hijos que tuvo la pareja, Sydney y Justin.

La policía lo acusó formalmente el 17 de junio de dos delitos de homicidio. Simpson protagonizó una histórica persecución por una autopista de California, pero terminó entregándose por la noche.

Una juez de Los Ángeles decidió llevarlo a juicio ante las "amplias evidencias" que lo señalan como autor del doble crimen. Simpson se declaró "100% no culpable" de los homicidios el 22 de julio.

3 de octubre de 1995:

Es declarado no culpable y libre de todos los cargos que se le imputan por los brutales homicidios de su exesposa Nicole Brown y un amigo de ella, Ronald Goldman.

El juicio comenzó casi nueve meses antes, el 23 de enero. Parte de la evidencia revelaba que la sangre de Simpson encajaba con las muestras recogidas en la escena del crimen.

Y al probarse ante toda la corte un guante con sangre encontrado en la casa de Brown, que hasta entonces era una pieza clave para incriminarlo, mostró antes las cámaras que no le servía. "No me cabe", dijo mirando al jurado.

La defensa insistió siempre en que "The Juice" fue víctima de racismo de la policía de Los Ángeles, que luego fue imputada de plantar pruebas contra el atleta por ser negro.

"No lo hice, no podría y no querría cometer este crimen", dijo Simpson el 22 de septiembre ante el jurado.

El 4 de febrero de 1997 fue hallado culpable del asesinato en una corte civil y condenado a pagar a las familias de las víctimas un total de 33,5 millones de dólares, que aún debe.

13 de septiembre de 2007:

Un grupo de hombres, entre ellos Simpson, protagoniza un robo a mano armada y un secuestro en un hotel de Las Vegas (Nevada).

3 de octubre, 2008

Simpson es declarado culpable y condenado a entre 9 y 33 años de cárcel por ese hecho, 13 años después de ser absuelto por doble homicidio.

Casi cinco años después, el 13 de julio de 2013, recibe una libertad condicional parcial por los cargos de robo, pero se le ordena que cumpla cuatro años más en prisión por haber usado un arma de fuego.

30 de julio, 2017:

Simpson recibe la libertad condicional y el 1 de octubre saldrá del centro correccional Lovelock, en Nevada.