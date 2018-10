"El proceso huele mal", dice presidente de la Usada sobre la rehabilitación de Rusia

"El proceso huele mal", señaló Travis Tygart, presidente de la Agencia Estadounidense Antidopaje (Usada), acerca de la rehabilitación de Rusia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), en una entrevista ofrecida a la AFP este viernes en París.

Pregunta: La AMA levantó hace cinco semanas la suspensión a la Rusada (Agencia Rusa Antidopaje) bajo estrictas condiciones. ¿No era esa la única solución para hacer avanzar un dosier en punto muerto?

Respuesta: "El proceso en sí mismo huele mal. Las reglas del juego han cambiado, no hay duda de ello. Se nos dice que los rusos han cumplido las dos condiciones restantes para levantar la suspensión (reconocimiento del informe McLaren y acceso a los datos del laboratorio de Moscú), pero no han admitido las conclusiones del informe McLaren. Fueron atrapados con la mano en la cartera y han recibido una carta 'salida libre de prisión'. Los deportistas han perdido la confianza en los reguladores para tomar las buenas decisiones de manera transparente. La decisión fue tomada, no apreciamos el proceso, ha sido un golpe terrible para los deportistas limpios. Veremos lo que pasa al final del año. La AMA ha dicho que, bajo el nuevo estándar de conformidad, si los rusos no entregan los documentos a 31 de diciembre de 2018 (los datos del laboratorio de Moscú), la Rusada será declarada no conforme y podría ser expulsada de los Juegos Olímpicos. Veremos si la AMA mantiene esa promesa".

P: Tras esta decisión, ¿tiene usted todavía confianza en la lucha antidopaje?

R: "He dicho desde hace años que no puedes promocionar el deporte y controlarlo. El lobo está en el corral. Mientras que antiguos miembros de la comisión ejecutiva del COI y miembros vigentes del COI estén al frente de la AMA, entonces no, no podremos tener confianza. Entre los deportistas la confianza está más baja que nunca".

P: En un año, la AMA tendrá un nuevo presidente, tras seis años de mandato de Craig Reddie. ¿Qué espera usted del nuevo presidente, mientras la noruega Linda Helleland y el polaco Witok Banka han mostrado interés por el puesto?

R: "No voto en ese proceso, pero sea quién sea el elegido, debe estar libre de toda influencia y no puede ser una marioneta, como vemos actualmente, por parte de algunos miembros del Comité Olímpico Internacional, que controlan la AMA. Es por esta razón que los dirigentes del COI no deberían estar ligados a la lucha antidopaje, porque ellos son buenos para promover el deporte, no son buenos para controlarlo, debido a un conflicto de intereses. Sea quién sea la persona elegida, espero que sea alguien libre de esta influencia, que pueda defender a los deportistas limpios, que ponga a los deportistas limpios en el primer plano de las decisiones que se tomen".

P: ¿El dopaje en 2018 es más sofisticado o más complicado de detectar que en el pasado?

R: "Los controles nunca han sido tan buenos. Está el pasaporte biológico, los análisis específicos... El escándalo ruso y la revelación del dopaje institucionalizado en esta superpotencia llega a través de Yuliya Stepanova, que fue sancionada sobre la base del pasaporte biológico. Cuando se hace de manera limpia, funciona".