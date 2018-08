Pandeportes y COP no se ponen de acuerdo

El desinterés del Director de Pandeportes, Mario Pérez de atender a Camilo Amado, Presidente del Comité Olimpico de Panamá (COP) ha provocado que algunos temas deportivos no marchen bien.

"Le he pedido varias citas, para sentarnos a trabajar pero no me atiende, hay muchos temas y no tener una forma de conversar lo hace más difícil " sostuvo Amado.