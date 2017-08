"Mi papá quiere que siga, pero me hace feliz retirarme tras un Mundial", afirma Bolt

El jamaicano Usain Bolt, que superó sin problemas este viernes la primera ronda de 100 metros del Mundial de Londres-2017, que será su última competición antes de su retirada, ganando la sexta serie con 10.07, confesó que su padre le está pidiendo que siga compitiendo.

"Mi papá quiere que continúe pero me hace feliz retirarme tras un Mundial", afirmó el jamaicano.

El velocista de 30 años se quejó de los tacos de salida tras finalizar su carrera.

"Estuve muy mal. Tropecé al dejar los tacos de salida. No estoy muy contento con estos tacos. Creo que son los peores que he tenido en mi vida. Tengo que ver esta salida porque no me puede pasar otras vez", dijo Bolt, que correrá el sábado los dos últimos 100 metros de su vida profesional, la semifinal y la eventual final.

"Los tacos eran poco estables, temblorosos. Cuando hice el calentamiento te echaban hacia atrás. No es a lo que estoy acostumbrado. No son robustos o firmes", añadió.

Pese a los tacos, se mostró contento con su carrera.

"No corrí como quería, pero la forma en que me recuperé y entré de nuevo en la carrera muestra que estoy en una forma decente. Tras las semifinales, veré mejor cómo me encuentro", explicó.

En el lado positivo, Bolt agradeció el apoyo del público que lo tributó una gran ovación cuando se acerca su despedida del atletismo, tras 11 títulos mundiales y 8 olímpicos, a los que quiere sumar los de 100 y 4x100 metros en Londres-2017.

- Público entregado -

"El público es siempre maravilloso. Siempre me dan mucho cariño y siempre aprecio estar en Londres. Estoy excitado antes de disputar esta final y hacer mi trabajo lo mejor posible", señaló.

"La gente me quiere mucho aquí, pero hay que tener en cuenta que también hay muchos jamaicanos, lo que me hace feliz y quiero hacerles sentirse orgullosos", añadió.

Bolt no quedó del todo satisfecho de la primera ronda y es consciente que tiene que mejorar el sábado en la hipotética final.

"Tengo que trabajar duro pero me viene bien tener que empujarme a mí mismo para quitar las telarañas. Me siento bien, pero no fue una gran carrera", señaló.

Entre las sorpresas estuvieron los triunfos en sus series del chino Bigntian Su y del japonés Abdul Hakim Sani Brown, de padre ghanés.

"Los chicos de Asia siempre corren muy rápido. Están bien esta temporada. Habrá que estar atentos con ellos en este Mundial", concluyó Bolt.