La revelación Bolsova acompaña a Nadal y Muguruza a octavos

La revelación Aliona Bolsova continuó su particular epopeya en Roland Garros, donde se clasificó este sábado para los octavos de final, uniéndose a las dos figuras españolas que se habían clasificado el viernes, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza.

El sábado comenzó mal para el tenis español, con la derrota de Roberto Bautista contra Fabio Fognini, pero unas horas después la joven Bolsova, 137ª del mundo y procedente de las rondas previas de clasificación, se impuso en su partido de tercera ronda por 6-2 y 7-5 a la rusa Ekaterina Alexandrova (58ª).

"No sé qué decir. Estoy sin palabras, no tengo mucho para decir", comenzó Bolsova su conferencia de prensa tras la victoria, con una enorme sonrisa.

"Nunca había firmado tantos autógrafos. Hoy he notado mucho las gradas a mi favor, me ha sorprendido. Sentir tanto apoyo de los españoles me ha ayudado, es algo que tira de ti", apuntó.

Bolsova, nacida hace 21 años en Moldavia pero que se mudó con su familia a Cataluña con apenas dos años, jugará en su siguiente desafío contra la estadounidense Amanda Anisimova (51ª).

En unos hipotéticos cuartos de final le esperaría teóricamente una de las grandes favoritas, la rumana Simona Halep (3ª), defensora del título.

En el partido de este sábado, Bolsova (21 años) fue valiente, jugó de manera agresiva y sin complejos, igual que en las dos rondas anteriores.

Con dos quiebres de servicio, la española se apuntó el primer set por un contundente 6-2.

En el segundo consiguió un 'break' en el cuarto juego y luego ganó con su servicio, para ponerse con 4-1, a dos juegos de la victoria.

Alexandrova se resistió, quebró el saque de la española por primera vez y la manga estuvo igualada hasta el 5-5. Ganó a continuación el juego con su saque y selló su victoria quebrando el saque de la rusa, que terminó con una doble falta.

Bolsova entrará en el 'Top 100' en la próxima lista WTA y eso es algo con lo que soñaba.

"Es lo que te hace sentir jugadora profesional. Igual eso me da acceso a torneos que hasta ahora no podía jugar. Ahora hay que mantenerse e ir a por más. Es sólo el principio, acabo de empezar", dijo.

- Fognini fulmina a Bautista -

La alegría de Bolsova ayudó a olvidar la decepción del cuadro masculino, donde únicamente Nadal pudo acceder a la cuarta ronda en París, después de que Bautista (21º del mundo) perdiera este sábado ante el italiano Fabio Fognini (12º), campeón en abril del Masters 1000 de Montecarlo, por 7-6 (7/5), 6-4, 4-6 y 6-1.

No había un único jugador de la 'Armada' en la cuarta ronda de París desde 1996, cuando Francisco 'Pato' Clavet fue el único español clasificado a octavos, una ronda en la que perdió ante el ruso Yevgeny Kafelnikov, el futuro campeón ese año.

Bautista, que esta temporada había sido cuartofinalista del Abierto de Australia, consiguió quebrar primero el servicio de Fognini en cada uno de los tres primeros sets, pero sólo pudo apuntarse el tercero.

En el cuarto, Fognini, que en la tercera manga recibió atención médica para cambiar el vendaje en su tobillo derecho, fue muy superior, selló un parcial 6-1 y se llevó la victoria en 3 horas y 10 minutos.

El año pasado, marcado por la muerte de su madre unos días antes de Roland Garros, Bautista también había quedado apeado en la tercera ronda, pero en 2016 y 2017 había llegado a los octavos de final, su mejor resultado en París.