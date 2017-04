El rugbier argentino Ayerza se retira por problemas en la espalda

635x357 El argentino Marcos Ayerza celebra la victoria de los Pumas ante Irlanda por cuartos de final del Mundial de rugby, en Cardiff, el 18 de octubre de 2015 RESTRICTED TO EDITORIAL USE, NO USE IN LIVE MATCH TRACKING SERVICES, TO BE USED AS NON-SEQUENTIAL STILLSArgentina's prop Marcos Ayerza celebrates after winning a quarter final match of the 2015 Rugby World Cup between Ireland and Argentina at the Millennium Stadium in Cardiff, south Wales, on October 18, 2015. AFP PHOTO / LOIC VENANCE RESTRICTED TO EDITORIAL USE, NO USE IN LIVE MATCH TRACKING SERVICES, TO BE USED AS NON-SEQUENTIAL STILLS. AFP