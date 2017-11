Más rusos sancionados y Bach advierte a detractores

GINEBRA (AP) — Tras la descalificación de otros cuatro atletas rusos por dopaje en los Juegos Olímpicos de Sochi, el presidente del COI Thomas Bach dio una señal de un posible cambio de posición que implicaría marginar a los deportistas del país de la próxima cita de invierno, en Pyeongchang.

Alexander Zubkov, el doble campeón olímpico de bobsled que portó la bandera rusa en la ceremonia de apertura en Sochi, perdió sus títulos de 2014 en la última tanda de veredictos emitidos por el panel del Comité Olímpico Internacional que investiga a los involucrados en un sistemático programa que sirvió para encubrir la práctica de dopaje y viciar los controles.

Actual presidente de la federación rusa de bobsled, Zubkov fue descalificado y quedó suspendido de por vida junta a la patinadora de velocidad Olga Fatkulina, plata en los 500 metros.

“No me voy a ninguna parte”, dijo Zubkov a The Associated Press, advirtiendo que contempla apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que no dimitirá a su cargo.

“Yo me esforcé por esas medallas durante años. Todos mis logros, todas mis victorias, siempre fueron y se mantienen limpias”, dijo Zublov en una entrevista telefónica. “El deporte es política”.

Rusia lideró el cuadro de medallas en Sochi, pero las recientes sanciones han dejado en nueve su cosecha de medallas de oro, por debajo de Noruega y Canadá. En total de medallas, Rusia ahora tiene 24, por detrás de Estados Unidos, Noruega y Canadá.

Un total de 14 rusos han sido descalificados este mes, perdiendo nueve medallas.

Zubkov señaló que el fallo fue fruto de una “comisión que toma decisión sin respaldo o pruebas”.

“Los líderes se dormían en sus escritores cuando los hechos y pruebas de mi parte fueron presentados. No tenían interés”, dijo Zubkov. “Estos actos y decisiones se tomaron de antemano, es muy claro”.

Horas antes, Bach — resaltando el hecho de que medallistas olímpicos socavaron la integridad de los juegos — advirtió a las voces detractoras del COI que no acentúen la presión antes que su comité ejecutivo tome una decisión clave el mes entrante sobre la participación de Rusia en los inminentes Juegos de Pyeongchang.

Bach presidirá una reunión de la directiva del COI el 5 de diciembre que podría dejar fuera a Rusia de Pyeongchang por el entramado de dopaje, con participación del estado, en Sochi.

Considerado como un aliado de Rusia, Bach pareció confirmar esa posición este mes cuando criticó las “inaceptables” exigencias de apartar por completo al equipo ruso mientras dos comisiones del COI investigan la trama.

Sin embargo, en un discurso el viernes, Bach advirtió a “todos los bandos” que no tratan de ejercer más presión sobre el COI.

“Algunos tratarán de presionar. Se equivocarán”, dijo el jerarca del COI en una reunión de dirigentes olímpicos en Zagreb, Croacia.

Los rusos amenazaron este mes con no permitir la transmisión televisiva de los Juegos de Pyeongchang, y no permitir la participación de los jugadores que militan en su liga de hockey. La advertencia de la liga fue dada por su presidente Dmitry Chernyshenko, quien previamente fue el máximo dirigente del comité organizador de Sochi.

El COI afronta el mismo dilema sobre Rusia que tuvo en la antesala de los Juegos de Río de Janeiro. En julio de 2016, el comité ejecutivo de Bach evitó imponer una sanción abarcadora luego que el investigador Richard McLaren publicó su primer informe sobre Sochi, cuando apenas faltaban tres semanas para el arranque de la cita de verano. En cambio, el COI dejó en manos de las federaciones individuales la toma de decisiones sobre si permitir o no la participación de los atletas.