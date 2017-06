El saltador cubano Pichardo no descarta competir bajo bandera de Portugal

El cubano Pedro Pichardo, subcampeón del mundo de Triple Salto (2013 y 2015), que había "desertado" de la selección cubana a finales de abril para comprometerse con el Benfica de Lisboa, no excluyó este martes la posibilidad de representar a Portugal.

"Lucir los colores de Portugal sería algo bonito, pero lo más importante ahora es estar en el Benfica, esperar los resultados de hace dos años y volver a los entrenamientos con mi padre", desveló Pichardo a la AFP.

"Después decidiré si continúo con Portugal o con otro país", añadió el atleta de 23 años, sin precisar si había pedido la nacionalidad en su país de adopción.

Pichardo, de 23 años, está considerado como uno de los grandes especialistas en esta disciplina, tras haberse proclamado campeón del mundo junior en 2012 y de haberse convertido en uno de los cinco únicos atletas en haber superado la mítica barrera de los 18 metros.

Excluido de los próximos campeonatos del mundo de Londres (del 5 al 13 de agosto) por la Federación Internacional (IAAF) luego de su "deserción", Pichardo no cuenta con bajar los brazos.

"Me concentraré en las competiciones nacionales y no me veo en situación de exclusión a este nivel. Es triste para mí, pero para ganar cualquier cosa en la vida hay que hacer sacrificios", estimó el atleta cubano.

"Benfica es la mejor oportunidad que he tenido, no podía dejarla escapar. No podía rechazar las condiciones de aquí, te cuidan más que en Cuba, pero lo principal para mí es tener a mi padre como entrenador", concluyó.

El joven atleta ya había desafiado a las autoridades deportivas cubanas en 2014.

En su corta trayectoria a la fama - debutó en 2013 -, recibió una sanción de seis meses por negarse a competir bajo el mando de un entrenador designado por la Federación Cubana de Atletismo.