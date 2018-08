El seleccionador de los All Blacks defiende la haka

635x357 Los All Blacks hacen la haka antes de un partido de rugby contra Sudáfrica. AFP

¿Se está utilizando demasiado la haka neozelandesa? No, aseveró el seleccionador de los All Blacks, Steve Hansen, respondiendo a las críticas de antiguas glorias del rugby local, quienes consideran que la célebre danza maorí previa a los partidos de Nueva Zelanda ha perdido su poder de intimidación debido a su reiterado uso.

"No la utilizamos de una manera diferente a como se hacía antes. (La haka) forma parte del inicio del partido y eso significa mucho para el grupo", indicó Hansen este domingo a los periodistas.

El entrenador respondió especialmente al exjugador Kees Meeuws, quien había juzgado que la haka "ha perdido" su prestigio, convirtiéndose según él en "una exposición". "Deberían hacerla en algunos test-matches pero no en todos... ahora juegan 14 test-matches por año y es demasiado en lo que respecta a la haka", lamentó Meeuws ante el autor británico Peter Bills en un extracto de su libro 'The Jersey' ('La Camiseta') publicado en el New Zealand Herald.

La haka fue en sus orígenes bailada antes de que empezaran algunos partidos, siendo progresivamente practicada antes de cada encuentro de la selección neozelandesa. Hay varias versiones que incluyen el famoso kapa o pango, muy impresionante.