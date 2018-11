"Sería bueno ver a través de la arena", dice Carlos Sainz sobre el Dakar 2019

635x357 "En el Dakar no hay etapas tranquilas, cuando lo piensas, te llevas una sorpresa. Detrás de cualquier duna, dos metros más allá, es suficiente para quedarte atascado y perder la carrera", dice Carlos Sainz. AFP

"Sería bueno ver a través de la arena", ironizó Carlos Sainz (56 años), ganador en 2010 y 2018, sobre el Dakar 2019, que se celebrará exclusivamente en Perú (6-17 enero) y que tendrá a las dunas como gran protagonista, este martes en París en la presentación de la legendaria prueba.

Pregunta: Un único país y casi una sola superficie, ¿qué se puede hacer ante tanta arena?

Respuesta: "Sería bueno ver a través de la arena, qué hay detrás de cada duna. Pero eso nadie lo puede hacer, por lo tanto la gran dificultad de correr, aunque sean etapas de 300 o 350 kilómetros, es que no te puedes despistar ni un momento. Tras cualquier duna puede haber un agujero y te puedes quedar ahí muchos minutos. La peculiaridad de la arena y del desierto es esa, las sorpresas pueden estar a la orden del día".

P: También es un Dakar más corto que los anteriores, ¿echará de menos las etapas de transición?

R: "En el Dakar no hay etapas tranquilas, cuando lo piensas, te llevas una sorpresa. Detrás de cualquier duna, dos metros más allá, es suficiente para quedarte atascado y perder la carrera. Tienes que estar superatento y tener un poco de suerte para no caer en el agujero".

P: Tampoco tendrá etapas en las que pueda aprovechar su velocidad.

R: "Las etapas de camino han sido mi vida, vengo de los rallies y es donde mejor me puedo defender. Creo que tengo mucha experiencia también en el Dakar y nos defendemos bien en la arena".

P: Una vez más el Dakar se reinventa, disputándose por primera vez en su historia en un solo país.

R: "Los análisis me gusta hacerlos después. Estoy seguro de que han preparado una carrera difícil y dura, los cinco o seis primeros días en Perú el año pasado decidieron gran parte de la carrera. Calor y arena todos los días... Será difícil, es el ADN de la prueba y no han renunciado a ello".

P: Ganador dos veces, ¿cuál es su motivación para iniciar cada año compitiendo en el Dakar?

R: "Me divierte, es mi pasión y siento que todavía puedo ser competitivo. El hecho de correr con un equipo nuevo (X-Raid Mini JCW Team) es otro reto, siempre es interesante desarrollar un coche nuevo, con una marca con la que no he corrido hasta ahora".

P: El domingo se retiró de la Fórmula 1 Fernando Alonso. Como usted en los rallies (campeón mundial en 1990 y 1992), su figura trascendió los circuitos.

R: "Hay que respetar su decisión, veremos si es para siempre o no. Nos ha dado momentos fantásticos, ha marcado la historia del automovilismo en la Fórmula 1. Y es una historia un poco similar a la mía sí; ganamos dos Mundiales (Alonso, 2005 y 2006), yo luego voy al Dakar, lo consigo ganar; él participa en Le Mans, gana también... Antes no se sabía mucho de la Fórmula 1 en España ni del Mundial de Rallies e igual que ha pasado en otros deportes, faltaba un deportista que destaque para que el país gire la cabeza. Otro ejemplo es Carolina Marín con el badminton".

P: ¿Podrá su hijo Carlos Sainz Jr. tomar el testigo de Alonso (le sustituirá en el equipo McLaren) como gran figura española de la Fórmula 1?

R: "Es difícil ser campeón, pero Carlos tiene ese sueño y soñar es fácil, además es muy recomendable, hay que animarle a que lo haga. Ha sido un buen broche la última carrera (6º en Abu Dabi), se le escaparon otros sextos puestos que le habrían dado una mejor clasificación".