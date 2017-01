Abierto Australia: Nadal dice que no planea retirarse pronto

MELBOURNE, Australia (AP) — Rafael Nadal no tiene previsto retirarse del tenis pronto. Johanna Konta no se tomará demasiado en serio su aplastante triunfo en el torneo internacional de Sydney el pasado viernes.

Y Sam Stosur, que nunca ha firmado una gran actuación en el major de su país, no se pone demasiada presión tras su preparación — o ausencia de ella — para Melbourne Park.

A continuación, lo más destacado de las declaraciones que ofrecieron los tenistas el domingo, en la víspera del inicio del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada:

___

RAFAEL NADAL

La conclusión: Rafa no piensa en dejar el tenis pronto.

Nadal, que atesora 14 torneos del Grand Slam en su palmarés, sufrió dos largas lesiones la temporada pasada. La primera lo tuvo de baja durante dos meses y medios tras su abandono en tercera ronda de Roland Garros por problemas en la muñeca izquierda. La otra le obligó a descansar en el último tramo del año.

Pero no le pregunten si está preparado para empuñar un hierro o una caña.

"Si no creyese que puedo ser competitivo, y cuando digo competitivo quiero decir luchar por las cosas por las que he luchado los últimos 10 años, probablemente estaría jugando al golf o pescando en casa", manifestó Nadal. "Estoy siendo sincero (... ) Estoy aquí porque creo (...) que puedo luchar por las cosas que realmente me motivan".

Dado su historial de lesiones, los reporteros preguntaron a Nadal si juega sin dolor.

"¿Qué quiere decir 'sin dolor'?", señaló. "No estoy lesionado, no. Lo del dolor es de hace mucho tiempo".

___

JOHANNA KONTA

La tenista británica, nacida en Sydney, sorprendente semifinalista en Melbourne Park el año pasado, ganó la final del torneo internacional de Sydney a Agnieszka Radwanska el pasado viernes. Su victoria fue tan contundente que la polaca, tercera en la clasificación mundial, dijo: "No puedo recordar jugar con alguien a este nivel, con esa consistencia durante todo el juego. Realmente no podría decir que hice algo mal. Ella simplemente jugó un tenis increíble".

Pero Konta dijo el domingo que no se centra demasiado de esos elogios.

"Obviamente, tras haber derrotado a una tenista como Aga, estoy muy contenta con el nivel al que jugué", explicó Konta. "Pero todos sabemos que esto no es algo hecho. Esto no determina cómo lo vas a hacer en el siguiente torneo. Me lo tomo como algo positivo por la semana en sí, pero quiero jugar, de nuevo, trabajar duro y realmente intentar dar lo mejor que pueda aquí".

___

SAMANTHA STOSUR

La australiana mejor situada en el cuadro femenino, que disputará su 15to Abierto de Australia, nunca ha logrado superar la cuarta ronda en Melbourne Park. Su preparación para el major de su país no ha ayudado: fue eliminada en sus primeros juegos en Brisbane y Sydney.

"No puedo cambiarlo, es como es", dijo Stosur sobre sus tempranas eliminaciones. "No voy a llegar a primera ronda preocupándome porque no he jugado más de dos partidos. Como he dicho, hice todo lo que pude. Por supuesto habría estado muy bien haber jugado más. Pero estoy muy segura de que no soy la única personas en esa situación tras las dos primeras semanas del año".

Stosur, 18va preclasificada, tiene una rival complicada en su estreno en Melbourne, la británica Heather Watson.

___

SIMONA HALEP

El año pasado, Halep, cuarta cabeza de serie, fue eliminada en primera ronda en Melbourne Park. Este año tendrá el privilegio de abrir la competición en la pista principal, el Rod Laver Arena, contra la estadounidense Shelby Rogers el lunes.

"Espero que vaya mejor este año (...) es especial abrir el torneo en el estadio más grande. No pienso demasiado en ello. Conozco bastante bien a mi rival".

Halep superó a Rogers en sets corridos en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2015, su único enfrentamiento previo.

___

TOMMY HAAS

El veterano alemán, de 38 años, ya ha anunciado que 2017 será su último año en la ATP — después fungirá como director del torneo de Indian Wells. Haas, que se medirá al francés Benoit Paire en primera ronda, quiere abandonar su etapa de jugador con dignidad tras una carrera plagada de lesiones.

Llegó a ser número dos del mundo, ganó 15 títulos de la ATP, se metió en semifinales del Abierto de Australia en tres ocasiones y en Wimbledon una y ganó la plata olímpica en Sydney 2000. Pero las lesiones frenaron su progresión desde que se operó un hombro hace dos años y el pie derecho a mediados del pasado.

"Creo que es importante encontrar el momento adecuado, o el momento en que sientes que se acabó y que es hora de hacer algo más", apuntó Haas el domingo.

"Para mí es muy importante regresar al circuito y estar de vuelta en el Abierto de Australia. Ha pasado un tiempo desde que juegue aquí por última vez y estoy emocionado por la oportunidad de saltar a la pista una vez más y competir".

Y seguirá jugando con la esperanza de que lo mejor está por llegar.

"Cuando eres un soñador, y muchos de nosotros lo somos, obviamente te gustaría jugar a tu mejor nivel de nuevo, quizás jugar contra algunos de los mejores en algún gran escenario y jugar grandes partidos", señaló Haas. "Quizás llegue lejos en un torneo una vez más".