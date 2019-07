Argentino Pella en cuartos de final de Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — El argentino Guido Pella avanzó el lunes a los cuartos de final del torneo de Wimbledon a costa del croata Milos Raonic con una gran remontada tras perder los dos primeros sets en una jornada en la que la rama femenina se quedó sin su cabeza de serie número uno Ash Barty y sin la sensacional quinceañera Cori Gauff.

Raonic (15) cayó ante Pella 3-6, 4-6, 6-3, 7-6 (3), 8-6. El argentino enfrentará en cuartos al español Roberto Bautista Agut, que doblegó al francés Benoit Paire 6-3, 7-5, 6-2.

Pella es apenas el cuarto argentino que llega a los cuartos de final en el césped de Wimbledon. Se suma un selecto grupo que incluye a Guillermo Vilas (1975 y 1976), David Nalbandian (2002 y 2005) y Juan Martín Del Potro (2013 y 2018).

Raonic fue finalista en el 2016 y llegó a cuartos el año pasado.

Pella, de 29 años, nunca había pasado de la tercera ronda en un torneo grande. Llegó a esa instancia en Wimbledon y en el US Open del año pasado.

Alison Riske eliminó a Barty 3-6, 6-2, 6-3, en tanto que Simona Halep (7) venció a la adolescente Gauff 6-3, 6-3.

“Aprendí mucho”, dijo Gauff, quien es más joven que muchas participantes en la competencia juvenil. “Aprendí a jugar frente a una multitud, lo que es la presión. Estoy muy agradecida por la experiencia”.

Gauff eliminó a Venus Williams en la primera ronda y luego sobrevivió a dos puntos de partido en la tercera.

Pese al aliento incondicional del público, la estadounidense no pudo con la experiencia de la rumana Halep, ganadora del Abierto Francés del 2018 y semifinalista en Wimbledon en el 2014.

"No esperaba este apoyo tan fuerte jugando en otro país que no es el mío”, dijo Gauff. “Sentí como si estuviese jugando en Nueva York. Me alegro de que tanta gente creyese en mí a pesar de que no estaba jugando bien”.

Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer avanzaron también a cuartos de final. Djokovic le ganó a Ugo Humbert 6-3, 6-2, 6-2, Nadal superó a Joao Sousa 6-2, 6-2, 6-2 y Federer se impuso a Matteo Berrettini 6-1, 6-2, 6-2.

Djokovic enfrentará a David Goffin, Nadal a Sam Querrey y Federer a Kei Nishikori.

El revés ante Riske cortó una racha de 15 triunfos seguidos de Barty, quien venía de ganar el Abierto de Francia y estrenaba su condición de número uno del mundo.

“Me falló el saque a partir del segundo set. Dejé que ella se metiese en el partido”, se lamentó Barty. “Perdí un partido. No es el fin del mundo”.

Riske avanzó a los cuartos de final, donde se topará con su compatriota Serena Williams, que llegó a esa instancia por 14ta vez al doblegar a la española Carla Suárez Navarro 6-2, 6-2.

Con la pizarra 3-2 a su favor, Williams se alzó con seis games seguidos y encarriló la victoria ante una rival a la que superó las siete veces que se enfrentaron y que nunca le ganó ni siquiera un set.

En otros partidos, Elise Mertens dejó escapar una ventaja de 5-2 en el segundo set y cayó ante Barbora Strycova 4-6, 7-5, 6-2, mientras que Johanna Konta se impuso a Petra Kvitova, ganadora de este torneo dos veces, 4-6, 6-2, 6-4.

Halep jugará ahora con Zhang Shuai, mienteras que Konta se medirá con Barbora Strycova y Elina Svitolina con Karolina Muchova en los otros cuartos de final femeninos.