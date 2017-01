Australia: Regreso triunfal de Federer; Puig y Murray ganan

MELBOURNE, Australia (AP) — Roger Federer pifió un par de tiros y hasta se abrumó por los nervios que sintió tras seis meses alejado del tenis, pese a toda su experiencia en el Abierto de Australia.

No hay nadie más en el circuito masculino con tanto rodaje en torneos de Grand Slam como el astro suizo, que disputa su major número 69 y que ostenta una cifra récord de 17 campeonatos.

Sirvió 19 aces y solo cometió una doble falta al vencer el lunes 7-5, 3-6, 6-2, 6-2 al austríaco Jurgen Melzer, quien como él tiene 35 años de edad. Pero Federer cedió su saque tres veces y pasó varios momentos frustrantes.

"Sentí los nervios al inicio del partido", dijo Federer. "Me sentí normal en el calentamiento. Pero luego fallé cuatro veces seguidas. Ahí me dije: 'Esto no será tan fácil como me lo esperaba".

Federer estuvo sin actividad desde Wimbledon para dar tiempo de sanar a su rodilla izquierda.

"Me costó un rato entrar en ritmo".

Por su parte, la puertorriqueña campeona olímpica Mónica Puig no perdió tiempo para llevarse su primera victoria de 2017, luego de un comienzo de año que parecía poco auspicioso.

Federer ha ganado cuatro títulos en el Melbourne Park y avanzó al menos a semifinales en 12 de los últimos 13 años, lo que lo hizo sentirse como en casa en la Arena Rod Laver.

"Es bueno jugar tenis normal de nuevo", afirmó. "Ha sido un largo camino (pero) estoy de regreso en el sorteo, lo cual es grandioso".

El suizo enfrentará a otro rival que sorteó la clasificación cuando en la segunda ronda se mida al joven estadounidense Noah Rubin, quien venció a su compatriota Bjorn Fratangelo.

Muchos jugadores entre los primeros lugares del ranking mundial descubrieron que las primeras rondas nunca son fáciles. Tal fue el caso de la campeona defensora y número uno del mundo Angelique Kerber y Stan Wawrinka, campeón del Abierto de Estados Unidos.

Kerber, la alemana que debuta como primera preclasificada en un major, sufrió para eliminar a la ucraniana Lesia Tsurenko.

Kerber ganó aquí su primer título de Grand Slam el año pasado, sorprendiendo a Serena Williams en la final después de haber levantado un match point en la primera ronda.

Wawrinka, que también alzó su primer trofeo de Grand Slam en Australia en 2014, se vio en problemas antes de eliminar al eslovaco Martin Klizan, 35 del ranking.

En su primer partido de Grand Slam encabezando el ranking mundial y como cabeza de serie, el británico Andy Murray se reprendió a sí mismo por sus errores y gritó frecuentemente antes de superar 7-5, 7-6 (5), 6-2 al ucraniano Illya Marchenko.

En otras palabras, poco ha cambiado.

La boricua Puig se convirtió en la primera jugadora que consiguió un triunfo en el Melbourne Park este año, al imponerse 6-0, 6-1 a Patricia Maria Tig en apenas 53 minutos. Puig, 29na preclasificada, estuvo cerca de dejar en cero a su rival, pero incurrió en varios errores no forzados que dieron a la rumana su primer game, 6-0, 5-1. De todos modos, el duelo concluyó apenas unos minutos después.

La puertorriqueña de 23 años llega al Abierto de Australia tras caer en primera ronda de los torneos de Brisbane y Sydney. Su rival en la segunda ronda en Melbourne será la alemana Mona Barthel, quien eliminó a la local Destanee Aiava, de 16 años, la primera jugadora nacida en el siglo XXI que ha participado en un torneo del Grand Slam.

Kei Nishikori, quinto preclasificado, necesitó tres horas y 34 minutos para superar a Andrey Kuznetsov, y el checo Thomas Berdych disputó apenas un set antes de la retirada de su rival italiano, Luca Vanni. El croata Marin Cilic, séptimo preclasificado, cedió los primeros dos sets antes derrotar al polaco Jerzy Janowicz, y Nick Kyrgios tuvo que remontar para vencer al portugués Gastao Elias en el regreso del australiano a la competición tras una sanción.

Además, el uruguayo Pablo Cuevas (22) cayó 6-3, 6-3, 6-0 ante el argentino Diego Schwartzman. Federico Delbonis, quien en diciembre obtuvo el punto decisivo en la conquista de la primera Copa Davis de Argentina, se despidió al perder 6-3, 6-4, 6-4 ante el estadounidense Steve Johnson.

En otros resultados, el dominicano Víctor Estrella Burgos derrotó 7-6 (7), 7-5, 0-6, 6-3 al británico Aljaz Bedene y el argentino Facundo Bagnis cayó en sets corridos ante el británico Dan Evans.

Garbiñe Muguruza (7) tuvo que emplearse a fondo para derrotó 7-6, 6-4 a la neozelandesa Marina Erakovic. La hispano-venezolana, campeona del Abierto de Francia, levantó un punto para set en el primer parcial y tuvo que pedir una pausa para recibir atención médica antes de finiquitar su compromiso.

La mayor sorpresa fue la eliminación de la rumana Simona Halep (4ta) por 6-3, 6-1 ante la estadounidense Shelby Rogers.

Además, la canadiense Eugenie Bouchard, subcampeona de Wimbledon en 2014, ganó en 56 minutos a la estadounidense Louisa Chirico.

El francés Lucas Pouille (16) cayó ante Alexander Bublik y se convirtió en el jugador de la rama masculina con mayor ranking en ser eliminado en el primer día.