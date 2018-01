635x357 Cae Guido Pella en semis de Catar; Thiem fuera por fiebre. Associated Press

DOHA, Catar (AP) — El argentino Guido Pella sufrió un abrupto tropiezo en el que hasta ahora era un estupendo inicio de año al perder el viernes 6-2, 4-6, 7-6 (2) ante un Andrey Rublev que tuvo que salir de un match point en las semifinales del Abierto de Catar para llegar a la segunda final de su carrera en la gira de la ATP.

El ruso de 20 años se medirá con el francés Gael Monfils, que avanzó al encuentro por el título del sábado luego que Dominic Thiem, primer cabeza de serie, quedara fuera debido a fiebre y catarro.

Rublev, 39no del ranking, había batallado con su servicio durante todo el torneo. El viernes cometió 11 doble faltas, y 33 en general en los cuatro partidos que ha sostenido esta semana.

Y aunque sólo sirvió dos aces ante Pella, el segundo de ellos le ayudó a evitar la derrota cuando enfrentaba un match point en una situación de 4-5 en desventaja, en el tercer set.

"Esas (dobles faltas) ocurren a veces, pero en general, en los momentos importantes sirvo bien", aseveró Rublev. "Quizá en ocasiones no estuve concentrado".

Pella, 64to del ranking, se había llevado una victoria sobre el bosnio Mirza Basic el jueves tras sorprender en la primera ronda del certamen con un triunfo sobre Albert Ramos Viñolas (4to preclasificado y 23ro del ranking). El zurdo de Bahía Blanca había recorrido un camino fácil en apariencia, ante el italiano Stefano Travaglia (134 del escalafón), y frente a Basic (138).

Por su parte Thiem, quinto en el ranking mundial y el único preclasificado con vida en el torneo, no perdió un solo set rumbo a las semifinales. Pero el austriaco había dado señales de enfermedad el jueves durante sus respuestas tras su victoria en cuartos de final.

"Me encuentro en cama con fiebre y las posibilidades de que me recupere son casi nulas hasta esta noche", escribió Thiem en Facebook. "Claro que me siento decepcionado, pero aun así tuve un sólido inicio de la nueva temporada".

El Abierto de Australia inicia en 10 días.

"Ahora me concentro en Melbourne y en estar listo para el primer Grand Slam del año", indicó Thiem.