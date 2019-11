Campeón defensor Zverev supera a Nadal en Finales de la ATP

LONDRES (AP) — El campeón defensor Alexander Zverev conquistó el lunes otra victoria importante en las Finales de la ATP, ante el primer sitio del escalafón mundial Rafael Nadal, por parciales de 6-2, 6-4.

Fue el primer triunfo del alemán en su carrera ante el español, quien ostentaba una foja de 5-0 en los duelos entre ambos, pero tuvo una actuación atípicamente errática en la cancha dura de la Arena O2 de Londres.

En su primer partido desde que se retiró de las semifinales del Masters de París por una lesión abdominal hace nueve días, Nadal permitió que le quebraran el servicio tres veces seguidas, no forzó ningún punto de quiebre y su golpe de derecha, habitualmente poderoso, le ocasionó 13 errores forzados, a cambio de apenas tres tiros ganadores.

Nadal negó que el mal partido se haya derivado de algún problema físico.

“No he sentido dolor en el abdomen, en absoluto”, dijo. “Así que el tema físico no es ninguna excusa. La única explicación es que no he sido suficientemente bueno esta noche”.

Todo terminó en apenas 84 minutos. Con esta victoria, Zverev ha derrotado a cada uno de los Tres Grandes en sus últimos tres partidos en la O2.

El alemán venció al seis veces campeón Roger Federer en las semifinales del año pasado y luego al cinco veces ganador del torneo Novak Djokovic en la final.

Nadal no suele lucir su mejor nivel cuando disputa las Finales de la ATP, torneo que se lleva a cabo al término de una agotadora temporada que a menudo le pasa factura al español por su intenso estilo de juego. Ha ingresado al certamen durante 15 años seguidos, pero se ha retirado en seis ocasiones a causa de lesiones. No ha logrado el título, pese a haber alcanzado la final dos veces.

Este año, no ha terminado un torneo desde agosto, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos. Se retiró también de Shanghái por una lesión en la mano. Pero asistió a Londres con la esperanza de evitar que Djokovic lo desbanque de la cima del escalafón en el cierre del año.

Djokovic ganó su primer partido el domingo. Y la derrota de Nadal redujo su ventaja sobre el serbio a tan sólo 440 puntos.

Cada victoria en el round-robin de las Finales de la ATP vale 200 puntos, y hay un total de 1.300 puntos más en juego para cada tenista.

Horas antes, en otro encuentro del Grupo Andre Agassi, Stefanos Tsitsipas finalmente halló el camino para derrotar a Daniil Medvedev, al apuntarse una victoria por 7-6 (5), 6-4 sobre el ruso en su primer partido del torneo.

Medvedev, cuarta raqueta del mundo, llegó al encuentro con un récord de 5-0 en duelos ante Tsitsipas, pero no pudo romper una sola vez el servicio del griego en la cancha de la capital inglesa.

Por su parte, Tsitsipas, sexto en el ranking mundial, sacó provecho del único rompimiento del encuentro para tomar una ventaja de 5-4 en el segundo set y luego asegurar el triunfo con un disparo de derecha sobre la cabeza cerca de la red.

Tsitispas _el primer griego en clasificarse a las Finales de la ATP_ usó un agresivo tiro para evitar que el ruso de 23 años dictara el ritmo del partido, acercándose a la red en 26 ocasiones y sacando 22 tiros ganadores en esos points.

El martes, Federer se mide ante Matteo Berrettini y Djokovic se enfrenta a Dominic Thiem, en la segunda fecha del Grupo Bjorn Borg.