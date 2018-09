635x357 Davis: Jugadores de EEUU evitan entrar en polémica de Serena. ANDREW DAMPF (Associated Press)

ZADAR, Croacia (AP) — Serena Williams no recibió mucho respaldo de sus compatriotas en el equipo de Estados Unidos en la Copa Davis tras insinuar que el sexismo incidió en las infracciones que recibió durante la final del Abierto de Estados Unidos.

Pero Steve Johnson, Mike Bryan y Ryan Harrison trataron de mantenerse lo más posible del debate desde que Carlos Ramos, el juez de silla que sancionó a Williams y que trabajará en la semifinal que disputarán contra Croacia el fin de semana.

“Se armó una polémica y de cierta forma se politizó”, declaró el capitán estadounidense Jim Courier a la Associated Press el jueves. "Pero no tenemos duda alguna que Carlos solo aplicaba las reglas como están”.

Williams recibió tres infracciones señaladas por Ramos al perder en sets corridos ante Naomi Osaka el sábado. Williams y otras veces dentro y fuera del tenis argumentaron que la ganadora de 23 títulos de Grand Slam no recibió el mismo tratamiento de otros jugadores hombres.

"No quiero que se me tome a mal”, dijo Johnson. “Pero él aplicó las reglas que me han aplicado durante años”.

“Nunca me han señalado que estoy recibiendo direcciones de mi entrenador, pero por romper raquetas, abuso verbal”, añadió Johnson. “Eso es parte del deporte. Creo que quizás eso se acentúo por ser la final del US Open.

Durante el sorteo del jueves, se pudo escuchar que Katrina Adams, la presidenta de la Federación de Tenis de Estados Unidos (USTA), se disculpó con Ramos. Un portavoz de la USTA dijo que Adams no daría declaraciones a la prensa. Ramos no estuvo disponible para responder a preguntas.

Courier insistió que nadie en su equipo tiene algo que reprocharle a Ramos.

“Aquí estamos para jugar; Carlos vino a su trabajo de juez; y no esperamos nada fuera de lo ordinario”, dijo Courier.

Aunque Ramos goza de una reputación de estricto con las reglas, el equipo de Estados Unidos no deberá inquietarse con quebrantar la norma sobre recibir ‘coaching’: los capitanes pueden acompañar a los jugadores al costado de la cancha en la Davis y pueden darle instrucciones durante los partidos.

En la final ante Osaka, Williams recibió una advertencia por quebrantar una regla que rara vez se aplica por recibir instrucciones desde el palco. Indignada, Williams se defendió y negó que hubiera hecha trampa. Poco después, azotó su raqueta y le quitaron un punto. Pasó a protestar y exigir disculpas a Ramos, quien le sancionó con la pérdida de un game.

Ramos “siempre ha sido justo y equilibrado y tomó una decisión al calor del momento. Si estuvo equivocado o correcto, no estoy para juzgarle”, dijo Bryan, especialista de dobles.

Marin Cilic, el referente del equipo croata, comentó que guarda enorme respeto hacia Ramos. Aunque Cili, el campeón del US Open de 2014, resaltó que no es alguien de cometer infracciones. “Me porto muy bien”, dijo.

Contra Croacia, Johnson abrirá la serie ante Borna Coric el viernes y Cilic seguirá contra el debutante Frances Tiafoe.

En el duelo de dobles el sábado, Ivan Dodig y Mate Pavic enfrentarán a la dupla Bryan-Harrison. Los sencillos invertidos será el domingo.

El ganador de la serie enfrentará a Francia o España en la final.

Estados Unidos acusa las ausencias de dos de sus mejores jugadores. John Isner, el número uno del mundo, acompaña a su esposa que está a punto de dar a luz y Sock se lesionó la cadera al ganar el título de doble del US Open junto a Bryan.