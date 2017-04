Descansado, Djokovic vuelve a jugar en la Copa Davis

BELGRADO, Serbia (AP) — Ahora que su codo está mejor y ha descansado, Novak Djokovic está listo para regresar a la cancha cuando Serbia enfrente a España por los cuartos de final de la Copa Davis.

"No he jugado muchos partidos recientemente, y eso es lo que necesito para volver a estar en forma", dijo el martes el tenista serbio.

Djokovic ha tenido un bajón en su rendimiento y perdió el primer puesto del ranking mundial desde que ganó el Abierto de Francia el año pasado. En su último partido, en marzo, perdió ante Nick Kyrgios en la cuarta ronda del Masters de Indian Wells. Se retiró del Abierto de Miami debido a una persistente lesión en el codo derecho.

"No fui a Miami y no hice mucho en Indian Wells, así que el comienzo de la temporada no fue ideal", agregó el tenista. "Tuve suerte y el placer de jugar a un nivel excepcionalmente alto durante seis años y tener resultados fantásticos... Las cosas ahora son un poco diferentes".

"Necesitaba descansar. Pero no estoy decepcionado, porque la pasé bien con mi familia".

España jugará sin Rafael Nada ni Roberto Bautista Agut en la serie al mejor de cinco que comienza el próximo viernes.

"España es uno de los países más exitosos en la Copa Davis", puntualizó Djokovic. "Sus mejores jugadores no están aquí, pero nosotros no deberíamos subestimarlos"

España, cinco veces campeón, está tratando de llegar a la semifinal por primera vez desde el 2012. Serbia sólo ha ganado el título una vez, en el 2010, de la mano de Djokovic.