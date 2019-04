Djokovic, Nadal y Pella llegan a cuartos en Montecarlo

MÓNACO (AP) — El campeón defensor Rafael Nadal y el número uno mundial Novak Djokovic se apuntaron cómodas victorias para avanzar el jueves a los cuartos de final del Masters de Montecarlo, el torneo en superficie de arcilla en el que han mantenido casi que un duopolio desde 2005.

Los dos rivales, quienes entre sí acumulan 32 títulos de Grand Slam, podrían citarse en la final y protagonizar su duelo particular número 52. Nadal y Djokovic se han repartido 13 de los títulos en el principado desde 2005, con el suizo Stan Wawrinka como paréntesis en 2014.

Nadal se ha proclamado campeón en 11 ocasiones, una cifra récord. Pero Djokovic puso fin a una racha de victorias del español en la edición de 2013 y añadió otro título dos años después.

Pero el rey de las últimas tres ediciones fue Nadal, incluyendo su campaña del año pasado en la que no cedió un solo set.

En un jueves de mucho viento, Nadal dio cuenta 6-4, 6-1 del búlgaro Grigor Dimitrov, el actual número 28 del ranking.

“Estoy muy contento con la victoria, ya que me enfrentaba a un rival de gran nivel y me he sentido bien durante todo el encuentro”, dijo Nadal, quien disputa su primer torneo desde que tuve que retirarse previo a su semifinal ante Roger Federer en Indian Wells el mes pasado por una dolencia en la rodilla derecha.

Fue la victoria número 70 de Nadal en Montecarlo, uno de los dos torneos en los que el español ha ganado al menos 70 partidos.

El próximo rival del rey de la arcilla será el argentino Guido Pella, quien alcanzó por primera vez en su carrera la ronda de cuartos de un torneo de la Serie Masters al eliminar a un preclasificado por segundo turno seguido. Pella superó 6-4, 4-6, 6-4 del italiano Marco Cecchinato, el 11mo cabeza de serie y semifinalista del último Abierto de Francia.

Pella venía de dejar en el camino al croata Marin Cilic, séptimo cabeza de serie.

Djokovic no pasó apuros al vapulear 6-3, 6-0 al estadounidense Taylor Fritz tras convertir seis de 10 oportunidades de quiebre.

El rival de turno de Djokovic será Daniil Medvedev (10mo preclasificado). En un duelo de dos de los jugadores de mayor proyección en el circuito, el ruso eliminó 6-2, 1-6, 6-4 a Stefanos Tsitsipas (6), su cuarta victoria en igual número de partidos ante el griego.

Djokovic ha ganado sus tres partidos previos ante Medvedev, incluyendo un reñido partido a cuatro sets en la cuarta ronda del Abierto de Australia este año, pero el del viernes será su primer envite en polvo de ladrillo.

“Está cerca del Top 10. Está en el mejor nivel de su vida”, dijo Djokovic.

En otro resultado, Lorenzo Sonego venció 6-2, 7-5 al británico Cameron Norrie. El italiano sorteó la fase previa para ingresar al cuadro principal del torneo y tendrá como próximo oponente al serbio Dusan Lajovic.

Lajovic dio la sorpresa al ganarle 6-3, 6-3 al austríaco Dominic Thiem (4to preclasificado).

“Ha sido el mejor partido de mi vida”, dijo Lajovic, 48 en el ranking y sin títulos en su carrera.

La otra gran sorpresa fue protagonizada por el italiano Fabio Fognini (13er cabeza de serie) al vencer 7-6 (6), 6-1 al alemán Alexander Zverev (3). Fognini se las verá ahora con el croata Borna Coric (9), quien derrotó 6-4, 6-2 al francés Pierre-Hugues Herbert.