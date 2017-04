Djokovic abre contra Ramos Viñolas en Copa Davis

BELGRADO, Serbia (AP) — Regresando a la cancha tras une lesión en un codo, el astro serbio Novak Djokovic jugará contra Albert Ramos Viñolas el viernes en el primer duelo de sencillos cuando Serbia se enfrente con España en cuartos de final de la Copa Davis.

El sorteo del jueves colocó además a Viktor Troicki contra Pablo Carreño Busta en la serie en una cancha dura bajo techo en la capital serbia.

El sábado, los dobles tendrán a Nenad Zimonjic y Troicki contra Marc López y Jaume Munar. Los sencillos revertidos se juegan el domingo.

Djokovic ha caído del número 1 en el ranking mundial tras una baja de forma luego de su título en el Abierto de Francia el año pasado. Se retiró del torneo de Miami a causa de una persitente dolencia en el codo derecho.

España estará sin sus dos mejores jugadores, Rafael Nadal y Roberto Bautista Agut.

"No debemos subestimarlos", dijo Djokovic. "El hecho de que Nadal y Agut no vienen no significa nada".

Dijo que se ha estado entrenando "a plena capacidad", en los últimos días.

España, cinco veces campeón, trata de avanzar a semifinales por primera vez desde el 2012. Djokovic guió a Serbia a su único título, en el 2012.