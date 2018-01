Djokovic y Thiem fuera de Australia; y Federer avanza a 4tos

MELBOURNE, Australia (AP) — El seis veces campeón Novak Djokovic fue sorprendido por Hyeon Chung en sets consecutivos poco después de que Tennys Sandgren dejara fuera al quinto preclasificado Dominic Thiem en el Abierto de Australia. Por su parte, el campeón defensor Roger Federer avanzó a los cuartos de final del torneo por 14ta ocasión.

El primer Grand Slam de la temporada suele arrojar resultados inesperados, pero las sorpresas sucesivas del lunes dieron como resultado unos improbables duelos en cuartos: Chung, el primer coreano en colarse entre los últimos ocho en un Grand Slam, contra Sandgren, el estadounidense que hasta la semana pasada nunca había ganado un partido de Grand Slam ni derrotado a un rival entre los mejores 10 del mundo.

Chung, 58vo del ranking mundial, atacó incansablemente a Djokovic _que jugaba en su primer torneo desde Wimbledon por una lesión de codo derecho_ en un triunfo de 7-6 (4), 7-5, 7-6 (3) en la cuarta ronda.

"Sí, la victoria de hoy es por mi país", declaró Chung, que registró 47 winners, entre ellos un tiro de derecha mientras resbalaba y completamente estirado que lo colocó a dos points de dar la sorpresa.

Reconoció al usualmente atlético Djokovic por ser su inspiración.

"Cuando yo era muy joven, sólo trataba de copiar a Novak porque es mi ídolo", indicó Chung, que llegó al encuentro con el serbio tras derrotar al cuarto del mundo Alexander Zverev. "No puedo creer lo de esta noche. Los sueños se hicieron realidad esta noche".

Djokovic hizo muecas de dolor durante todo el partido, particularmente cuando se estiraba al responder con reveses. Recalcó que necesitaba reevaluar el tratamiento para su codo, pero que no quería que sus lesiones restaran mérito a Chung por el triunfo

"Una actuación asombrosa", afirmó Djokovic, preclasificado en el 14to lugar después que su ranking cayera en 2017 durante su ausencia en la gira.

Por su parte Sandgren, que llegó al primer torneo major de la temporada en el 97mo lugar del ranking, desaprovechó un match point en el cuarto set pero resistió para ganar 6-2, 4-6, 7-6 (4), 6-7 (7), 6-3 a Thiem. El triunfo se dio después de una victoria sobre Stan Wawrinka, campeón del torneo en 2014.

"No sé si es un sueño o no _todos ustedes están aquí, así que quizá no lo sea", dijo el estadounidense de 26 años en la entrevista desde la cancha al final del duelo de tres horas y 54 minutos por la cuarta ronda.

Sandgren es apenas el segundo jugador en 20 años en llegar a cuartos en su debut en Melbourne Park.

Federer avanzó sin dificultades a los cuartos tras derrotar 6-4, 7-6 (3), 6-2al húngaro Marton Fucsovics.

El suizo, 19 veces ganador de torneos de Grand Slam, renovará una vieja rivalidad ante su próximo oponente, el checo Tomas Berdych, que alcanzó los cuartos del Abierto por séptima ocasión al vencer 6-1, 6-4, 6-4 al italiano Fabio Fognini.

Federer tiene marca favorable de 19-6 en enfrentamientos con Berdych, que incluyen las cuatro veces que se midieron en Melbourne Park y en las semifinales del año pasado en Wimbledon.

En la rama femenina, la alemana Angelique Kerber continúa como la única ganadora de un Grand Slam con vida en Australia tras remontar y evitar una derrota sorpresiva ante la taiwanesa Hsieh Su-wei.

Kerber, ex número uno del mundo, se impuso por 4-6, 7-5, 6-1 a Hsieh Su-wei, número 88 en el escalafón y ex número uno en dobles. La alemana tuvo que responder con golpes de raqueta sostenida a dos manos por ambos lados.

La tenista de 30 años finalmente consiguió varios rompimientos para liquidar el segundo set y dominar el tercero a fin de avanzar a los cuartos de final, en los que enfrentará a la estadounidense Madison Keys, subcampeona del Abierto de Estados Unidos.

Keys continúa su marcha firme en Australia con un pase a cuartos por primera vez en tres años luego de vencer 6-3, 6-2 a la francesa Caroline Garcia.

La primera cabeza de serie Simona Halep, que tuvo que remontar de un triple match point en contra para avanzar a la tercera ronda, derrotó 6-3, 6-2 a la japonesa de 20 años Naomi Osaka.