EEUU sin Isner en semi ante Croacia en Copa Davis. BRIAN MAHONEY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — Ante la ausencia de su mejor jugador, el capitán de Estados Unidos Jim Courier decidió sacar del retiro al astro de dobles Mike Bryan para las semifinales de la Copa Davis contra Croacia.

Bryan es parte del equipo seleccionado por Courier el martes para la serie en el país balcánico del 14 al 16 de septiembre.

John Isner, quien alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, no viajará con el equipo porque su esposa va a dar a luz a su primer hijo este mes.

"No hay dudas de que John habría sido valioso para nosotros si estuviese disponible, pero perderse el nacimiento de su hijo no habría sido una buena decisión”, dijo Courier.

Jack Sock, Sam Querrey, Steve Johnson y el debutante Frances Tiafoe completan el equipo.

Mike y Bob Bryan se retiraron de Davis en 2016 con un récord de 24-6. Mike ganó otros dos partidos sin su hermano y es el líder de victorias en dobles por Estados Unidos en la Copa Davis.

Los partidos se jugarán en una cancha de arcilla en Zadar. Croacia, encabezada por Marin Cilic, ex campeón del US Open, y Borna Coric, de 21 años, está 4-0 contra Estados Unidos en la Copa Davis _ el único país al que los estadounidenses no han vencido nunca en el certamen.

España y Francia se miden en la otra semifinal.