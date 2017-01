635x357 Eliminan a Kerber en Brisbane; Raonic y Muguruza avanzan. JOHN PYE (Associated Press)

BRISBANE, Australia (AP) — Angelique Kerber predijo que 2017 tendría una sensación distinta para ella, considerando su fenomenal campaña el año pasado.

Sin duda que inició distinto, cuando la alemana fue eliminada del Internacional de Brisbane al caer en cuartos de final el jueves 6-4, 3-6, 6-3 ante la sexta preclasificada Elina Svitolina.

Kerber llegó a la final de este mismo torneo el año pasado mientras se preparaba para el Abierto de Australia, donde derrotó a Serena Williams para adjudicarse su primer título de Grand Slam. La alemana de 28 años luego llegó a las finales en Wimbledon y los Juegos Olímpicos antes de sumar su segundo título de un major al coronarse en el Abierto de Estados Unidos. Tomó el lugar de Williams en la cima del ranking mundial y cerró 2016 como la número uno.

Después de tener el pase directo en primera ronda, Kerber batalló con su servicio y cometió nueve dobles en una victoria de tres sets sobre la australiana Ash Barty, llegada de la clasificación, en la segunda ronda. Pero ante la Svitolina, 14ta del mundo, la zurda Kerber redujo sus dobles faltas a cinco y rompió un servicio en el tercer set después de llevarse el segundo. Pero cedió rápidamente el saque y no fue lo suficientemente consistente para terminar con 48 errores no forzados.

"Por supuesto que me siento decepcionada por haber perdido aquí en cuartos, (pero) creo que estoy feliz por haber iniciado", declaró Kerber. "No me preocupa mi servicio. Sé que lo puedo mejorar, es decir, es el segundo juego del año, el primer torneo".

Svitolina fue la única rival en derrotar a las dos tenistas número uno del año pasado, venciendo a Kerber en sets consecutivos en Beijing y a Williams en los Juegos de Río. La ucraniana de 22 años ahora está cerca de acortar distancia a una marca de 5-4 en su carrera en duelos frente a frente con Kerber.

En semifinales, se medirá con la subcampeona del Abierto de Estados Unidos, Karolina Pliskova, que avanzó al ganar 3-6, 6-2, 6-2 a la italiana y octava preclasificada Roberta Vinci.

La española Garbiñe Muguruza, campeona del Abierto de Francia, remontó un 4-1 en contra para derrotar a la quinta preclasificada Svetlana Kuznetsova por 7-5, 6-4. En semifinales se enfrentará a Alize Cornet, que por su parte eliminó a Dominika Cibulkova por 6-3, 7-5.

En el cuadro masculino, Milos Raonic, vigente campeón de Brisbane, pasó a cuartos de final del torneo el jueves tras derrotar 6-3, 6-2 al argentino Diego Schwartzman.

El canadiense, primer preclasificado y que entró directamente a la segunda ronda del torneo, pegó 12 aces en los 70 minutos de juego y rompió el servicio de su rival en cuatro ocasiones, tres de ellas en el segundo set. Raonic perdió su servicio también en el intercambio de breaks al inicio del parcial.

En cuartos se medirá al español Rafael Nadal, Nadal, quien luego de meses de ausencia en la gira por una lesión de muñeca izquierda necesitó sólo 55 minutos para superar 6-1, 6-1 a Mischa Zverev en el programa nocturno.

Nadal derrotó a Raonic en un partido de exhibición la semana pasada en Abu Dabi y tiene una ventaja de 6-1 en victorias en enfrentamientos previos, pero el canadiense se dijo ansioso por enfrentar al español.

"Es una gran tarea", señaló Raonic. "Siento que estoy haciendo muchas cosas bien y, espero, poder estar a la altura y jugar un buen tenis".

Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie del torneo, se impuso 7-6 (5), 6-3 al wild-card australiano Sam Groth y pasó a la siguiente ronda, donde jugará contra Grigor Dimitrov, que eliminó a Nicolas Mahut por 6-2, 6-4.