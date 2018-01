Ex campeonas Cornet y Barthel pierden en 1ra ronda de Hobart

HOBART, Australia (AP) — Las ex campeonas Alize Cornet y Mona Barthel fueron eliminadas de la peor manera del torneo de Hobart el domingo al perder sus respectivos duelos de primera ronda en sets consecutivos.

La rumana Mihaela Buzarnescu venció a la cuarta preclasificada Cornet 6-2, 6-4, mientras que Varvara Lepchenko se apuntó una victoria de 6-0, 7-6 (4) sobre la alemana Barthel, que conquistó el torneo en 2012.

Cornet se vio afectada por una lesión en el muslo izquierdo pero la francesa dijo que no cree que eso vaya a ser un problema para el Abierto de Australia, que inicia el 15 de enero.

"Mi pierna me dolía un poco... quizá estaba demasiado enfocada en mi pierna y no lo suficiente en el juego", lamentó Cornet, ganadora de Hobart el 2016. "Me mostré completamente pasiva y ella estaba haciendo lo que quería en la cancha _eso resultó muy frustrante para mí".

En otros duelos de la primera ronda, Yulia Putintseva derrotó 6-3, 6-3 a Naomi Osaka y la brasileña Beatriz Haddad Maia ganó 6-3, 6-2 a la australiana Lizette Cabrera.