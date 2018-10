Federer vuelve a sufrir en Shanghái, Del Potro sufre caída

SHANGHÁI (AP) — Roger Federer debió exigirse a tres por segundo partido consecutivo para desembarcar en los cuartos de final del Masters de Shanghái el jueves. Pese a todo, el máximo preclasificado insistió que está encantado con su nivel.

El astro suizo derrotó 6-3, 2-6, 6-4 al español Roberto Bautista Agut, un día después de irse al máximo frente al ruso Daniil Medvedev.

“La verdad es que estoy bien contento”, señaló Federer. "Bautista levantó mucho su nivel en el segundo set para competir conmigo. Lo quiero decir es que se encendió. Creo que tuve efectividad del 80 por ciento con mi saque en el segundo set y me quebró dos veces”.

Novak Djokovic no tuvo mayores dificultades para sortear su partido de segunda ronda, pero el argentino Juan Martín del Potro debió abandonar tras lastimarse la rodilla derecha en una caída.

Del Potro, quien había padecido una fiebre durante la última semana, jugaba ante Borna Coric cuando sufrió la caída cerca del final del primer set. Aunque le vendaron la rodilla, el tercer cabeza de serie optó por retirarse tras perder el primer set.

"Caí de lleno contra el piso y sentí un dolor muy fuerte. Al principio pensé que no era nada e intenté seguir, pero tenía inestabilidad en la rodilla y no podía hacer fuerza con la pierna”, explicó Del Potro, de acuerdo con un comunicado divulgado por su portavoz. “Lo mejor era no continuar para no poner más en riesgo la zona".

El argentino añadió descansará y se someterá a nuevos estadios días en los próximos días para determinar la gravedad de la lesión, y entonces definirá su calendario de final de temporada.

Federer parecía tener bajo control su duelo contra Bautista Agut tras ganar el primer parcial y conseguir un quiebre al comenzar el segundo, pero acabó enfrascado en una dura batalla hasta el penúltimo game de la tercera manga.

La resistencia de Bautista Agut, finalista en Shanghái en 2016, alcanzó que perdió el saque en el noveno game del tercero.

Federer se las verá ahora con el japonés Kei Nishikori (8), finalista en Tokio la semana pasada. Nishikori dio cuenta 7-6 (7), 6-4 del estadounidense Sam Querrey.

Djokovic se cobró algo de revancha al despachar 6-4, 6-0 al italiano Marco Cecchinato. Ambos se habían enfrentado por primera vez en los cuartos de final del Abierto de Francia, con victoria de Cecchinato en cuatro sets.

Los torneos de la serie Masters 1000 están un nivel por debajo de los Grand Slam, pero Djokovic (2do cabeza de serie) reconoció que quería darle una lección a Cecchinato.

"Mi intención fue obligarle siempre a tener que hacer un tiro de más”, dijo Djokovic. “Fue agresivo cuando lo necesité hacerlo. Mi segundo set fue perfecto”.

Desde que Djokovic perdió ante Cecchinato en París, el serbio ha ganado 28 de 30 partidos, coronándose campeón en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Ahora apunta al récord de cuatro títulos en Shanghái.

Le tocará enfrentar en cuartos al sudafricano Kevin Anderson (8vo cabeza de serie), a quien supera 6-1 en el historial. Djokovic venció a Anderson en sets corridos en la última final de Wimbledon.

Anderson doblegó al griego Stefanos Tsitsipas (10) por 6-4, 7-6 (1).

El chileno Nicolás Jarry cayó eliminado 7-6 (5), 6-3 ante el británico Kyle Edmund, cuyo siguiente rival será Alexander Zverev (4). El alemán derrotó 6-1, 6-4 al australiano Alex de Miñaur.