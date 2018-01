635x357 Halep se impone a Davis en partido maratónico. JOHN PYE (Associated Press)

MELBOURNE, Australia (AP) — La máxima favorita Simona Halep levantó tres puntos para partido y finalmente se impuso el sábado 4-6, 6-4, 15-13 a la estadounidense Lauren Davis en un duelo de 3 horas y 45 minutos para ubicarse en la cuarta ronda del Abierto de Australia.

Halep salvó tres puntos para partido con su servicio en el 22do juego del tercer set en 0-40, y Davis evitó cinco puntos de quiebre en el siguiente juego para mantener vivo el partido.

El tercer set duró 2 horas y 22 minutos, y después de desperdiciar tres ocasiones previas para servir para el partido, Halep convirtió su primer match point cuando la derecha de Davis salió por la lateral.

Davis, número 76 del mundo, solicitó asistencia médica dos veces en el tercer set para atender ampollas en ambos pies.

“Definitivamente fue un partido muy complicado, muy largo”, dijo Halep, quien ha alcanzado en dos ocasiones la final del Abierto de Francia pero aún no consigue un título de Grand Slam. “Nunca había jugado un tercer set tan largo, así que me alegra mucho haberlo ganado. Casi estoy muerta”.

Halep se medirá a la ganadora del encuentro entre la local Ashleigh Barty y la japonesa Naomi Osaka.

Madison Keys, finalista del U.S. Open, avanzó a la cuarta al vencer 6-3, 6-4 a la rumana Ana Bogdan en la Arena Margaret Court.

Keys se medirá a la octava preclasificada, la francesa Caroline Garcia, quien derrotó 6-3, 5-7, 6-2 a Aliaksandra Sasnovich.

Karolina Pliskova tuvo 11 aces en su triunfo 7-6 (6), 7-5 sobre la 29na favorita, Lucie Safarova, en un partido en el que hubo un solo quiebre.

Keys, 17ma preclasificada y quien cayó en la final del U.S. Open del año pasado ante Sloane Stephens, salvó tres puntos de quiebre en su juego de saque para partido y finalmente se aseguró el triunfo en su primera oportunidad después de que el revés de Bogdan se estrelló en la red.

Keys se ausentó del Abierto de Australia del año pasado después de una operación en la muñeca izquierda. Jugó solo un partido después del U.S. Open para recuperarse de las molestias en la muñeca. Eso le ayudó a gozar de un buen inicio de la temporada.

“Terminé exhausta después del U.S. Open”, dijo. “Y aunque eso fue increíble, la combinación del cansancio y que la muñeca aún no estaba al 100%, necesitaba un reposo, y por lo mismo me emocionó mucho el inicio de la nueva temporada”.

El duelo estelar del sábado enfrenta a las únicas dos ganadoras de Grand Slam que permanecen con vida en el torneo — la campeona de Australia en 2008, Maria Sharapova, contra la ganadora de la edición 2016 en Melbourne Park, la alemana Angelique Kerber.