Inercia a favor de aprobar una Copa Mundial de Tenis

Líderes del tenis mundial ofrecen destinar más fondos a las naciones a fin de persuadirlas de cesar en su resistencia y aprobar una renovación de 3.000 millones de dólares a la Copa Davis.

Pero la Federación Internacional de Tenis cedería parte del control de la final de su evento principal de varones a los inversionistas que financian el proyecto de la Copa Mundial, entre los que se incluye al multimillonario Larry Ellison, quien puede vender los derechos para albergar el evento.

La presentación del evento varonil de una semana en una sola ubicación entre 18 naciones es el intento más reciente de la FIT por transformar la competencia por naciones. La final de la actual Copa Davis es entre dos países, uno de los cuales decide la sede.

El primer plan de la Federación, de combinar las finales de la Copa Davis y la Copa Fed en Ginebra durante tres años, se abandonó debido a la oposición que se creó antes de la reunión general anual del organismo.

“En tenis no se ganan todos los puntos. No se ganan todos los juegos”, dijo el presidente de la FIT David Haggerty en una entrevista telefónica con The Associated Press. “No todos están siempre de acuerdo con lo que haces. La retroalimentación con los países nos ha ayudado a mejorar el producto final que estamos presentando a la reunión anual general para su aprobación”.

Eso sucederá la próxima semana en Orlando, Florida.

Existen similitudes con otro organismo rector internacional. La FIFA cuenta con planes para crear más competencias internacionales de fútbol, con el respaldo de 25.000 millones de dólares provisto por inversionistas externos durante 12 años, un proyecto que se desvaneció a causa del escepticismo generalizado y la preocupación por la falta de transparencia.

Las cifras son menores en el tenis, pero la FIT también ha enfrentado dudas sobre el financiamiento. El presidente de Tennis Europe, Vladmir Dmitriev se quejó de la falta de detalles sobre las garantías bancarias de la oferta por 3.000 millones de dólares y 25 años del grupo de inversionistas Kosmos, que fue fundado por el jugador del Barcelona y la selección española de fútbol Gerard Piqué y tiene el respaldo de Ellison.

“Obviamente es información muy delicada mientras finalizamos el contrato”, dijo Haggerty.