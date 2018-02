Jaziri sorprende a Dimitrov en el torneo de Dubái

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El tunecino Malek Jaziri, quien ingresó con una invitación, obtuvo el triunfo más importante de su carrera al eliminar al primer preclasificado Grigor Dimitro el martes 4-6, 7-5, 6-4 en la primera ronda del torneo de Dubái.

Jaziri, de 34 años y 117 del mundo, obtuvo su primera victoria ante un jugador entre los cinco primeros al imponerse al búlgaro, cuarto del mundo, en dos horas y 17 minutos.

El quinto favorito, el francés Richard Gasquet, también fue eliminado al caer ante el croata Borna Coric 6-4, 6-3. Sin embargo, el segundo sembrado, Lucas Pouille, evitó el mismo destino al superar 6-4, 6-4 a Ernests Gulbis.

Jaziri levantó tres puntos de quiebre en el segundo juego del primer set pero cedió su saque en el décimo. La intensidad de Dimitrov cayó en el segundo set y Jaziri obtuvo el rompimiento en el 11er juego antes de sostener para igualar el partido.

En el tercer parcial, Jaziri levantó otros dos puntos de rompimiento en el sexto juego y posteriormente el búlgaro cometió una doble falta para darle a su rival tres puntos de quiebre en el siguiente juego. Jaziri convirtió en la segunda oportunidad.

“Hoy fui realmente agresivo. Intenté mantener la pelota en juego e intenté atacarlo y variar mucho mi juego”, dijo Jaziri. “Intenté seguir al frente, alentándome y diciéndome ‘Está bien, el siguiente juego saco yo’. Lo más importante fue conservar mi servicio. Ese era el objetivo en el tercer set”.

Dimitrov se negó a atribuirle la derrota a alguna lesión o al frío que lo afectó en la derrota de la final de Rotterdam ante Roger Federer.

“Hay días como este en el que no se puede hacer mucho más. Desafortunadamente no pude hacer mi juego al grado que quería hacerlo. Mis movimientos en la cancha no fueron bueno. Pienso que por momentos serví bien, pero luego volví a perder el ritmo”, declaró.

Jaziri se medirá en la siguiente ronda al holandés Robin Haase por un lugar en cuartos de final. Pouille tendrá una revancha ante el ruso Karen Khachanov, quien lo derrotó el pasado domingo en la final de Marsella.