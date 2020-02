Jovan sorprende y elimina a Venus Williams en Acapulco

ACAPULCO (AP) — La adolescente Kaja Juvan rescató siete puntos para partido y dio la campanada el martes, al vencer a Venus Williams para avanzar a la segunda ronda del Abierto Mexicano de Tenis.

La eslovena, quien venía del torneo clasificatorio, se recuperó luego dos sets titubeantes para imponerse por 4-6, 7-6 (4) y 6-2 sobre la veterana estadounidense, quien era la quinta favorita en este torneo que ya conquistó en un par de ocasiones.

Juvan, de 19 años, requirió 2:38 horas para eliminar a Venus y en la siguiente fase enfrentará a su compatriota Tamara Zidansek.

“Jugué dos partidos de clasificación y llegué bien, pero estoy que no me lo puedo creer”, dijo Juvan. “Ya había perdido con Serena en Wimbledon y quedé decepcionada, pero hoy, luego de que no me sentí bien en los primeros dos sets, me lo pude sacudir y ganar, estoy muy feliz”.

Williams, de 39 años y en el ocaso de su brillante carrera, estaba invicta en Acapulco, donde se coronó en el 2009 y en el 2010, cuando el torneo se disputaba sobre canchas de tierra batida.

La mayor de las hermanas Williams llegó a México como 64ta de la clasificación mundial tras caer en la primera ronda del Abierto de Australia ante la estadounidense Coco Gauff.

En su categoría de mujeres, el Abierto Mexicano de Tenis reparte una bolsa de 251.000 dólares y 250 puntos.

El torneo se disputa en las canchas duras del complejo Mextenis localizado en el resort Mundo Imperial de esta ciudad.