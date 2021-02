Kenin, la campeona de 2020, abdica en Australia

MELBOURNE, Australia (AP) — Sofia Kenin estaba consciente de que enfrentaría una dura prueba en el Abierto de Australia y que probablemente terminaría pronto su intento por revalidar su primer título de un torneo del Grand Slam.





Al percatarse de que probablemente jugaría en la segunda ronda contra Kaia Kanepi, una veterana famosa por su tremendo golpeo de la pelota, Kenin reconoció que se había “desalentado un poco”.





Tenía razón en estar preocupada. Kanepi lució en su mejor forma, y el duelo se resolvió rápidamente.





Con 10 aces, la estonia no tuvo mayor problema ante la estadounidense. La doblegó el jueves por 6-3, 6-2 en apenas 64 minutos.





Así, el torneo perdió a la estadounidense, su campeona defensora y cuarta preclasificada.





“Evidentemente sentía que yo no estaba al 100 por ciento, en lo físico, en lo mental o en mi juego. Todo estaba como apagado, y obviamente eso no es bueno", comentó Kenin en la conferencia de prensa, donde derramó algunas lágrimas. “Quiero decir, simplemente no pude manejar la presión en realidad”.





Alguien que está acostumbrado a revalidar títulos en las grandes citas es Rafael Nadal, quien comparte el récord de 20 con Roger Federer entre los varones.





El astro español se tomó con humor un gesto irrespetuoso de una aficionada y despachó 6-1, 6-4, 6-2 al estadounidense Michael Mmoh, 177 del ránking, en el partido de fondo de la sesión nocturno.





Nadal se aprestaba a sacar con ventaja 5-4 en el segundo set, cuando la mujer empezó a gritar y hasta mostró el dedo del medio. El personal de seguridad la sacó de la arena Rod Laver. Mientras el resto de los espectadores abucheaba a la mujer, Nadal no pudo contener las risas.





Después de una breve demora, el segundo cabeza de serie disparó dos aces para sentenciar el set. Liquidó el partido en 1 hora y 47 minutos.





Nadal resumió como “noche positiva” su actuación. Salvo una situación extraña.





Cuando le preguntaron si conocía a la mujer, Nadal dijo que no y, “honestamente, no quiero saberlo".





“Habría tomado mucha ginebra o tequila”, añadió. “Para mí fue gracioso ... que me sacara el dedo no sé por qué razón, probablemente estaba borracha o algo así, no sé”.





También se refirió a su maltrecha espalda que le ha dado problemas en las últimas semanas.





“No está todo bajo control", reconoció. “Ahora tengo un par de días más para tratar de encontrar soluciones para mi espalda”.





En el partido que precedió a Nadal en la cancha central, la ucraniana Elina Svitolina (5ta cabeza de serie) derrotó 6-4, 6-3 a la estadounidense Coco Gauff, quien con 16 años era la jugador más joven del cuadro.





Gauff se destacó en Melbourne el año pasado, cuando alcanzó la ronda de octavos de final con victorias ante Venus Williams y Naomi Osaka antes de perder ante Kenin. Pero no pudo contra una Svitolina mucho más consistente en los momentos de apremio, leventando las cuatro bolas de quiebre que afrontó y capitalizó dos de las tres frente al servicio de Gauff.





Kanepi comentó que su victoria no obedeció nada más en sacar provecho de los nervios de Kenin.





“Yo también estaba nerviosa por enfrentar a la campeona defensora", dijo.





Kanepi, de 35 años, derrotó a Kenin, de 22, en su único partido previo. Además, Kanepi presume de un historial de éxitos contra adversarias de renombre en las grandes citas, con siete victorias ante jugadoras del Top 10 en los Slams, incluyendo una contra la entonces número uno mundial Simona Halep en el Abierto de Estados Unidos de 2018.





Por otro lado, Kenin abandonó la cancha llorando la semana pasada, tras caer en un encuentro preparatorio, y explicó que le dolía la pierna izquierda. Kanepi, por su parte, cortó una racha de 15 triunfos consecutivos de Aryna Sabalenka, y llegó al duelo del jueves con 16 triunfos en sus últimos 17 compromisos.





“No pude entrar en ritmo", dijo Kenin. “Y estaba demasiada nerviosa”.





La primera cabeza de serie Ash Barty sí evitó una sorpresa el jueves. Sin embargo, dilapidó una gran ventaja en el segundo parcial y debió sobrevivir a un desempate para superar a Daria Gavrilova por 6-1, 7-6 (7).





Barty trata de ser la primera australiana en coronarse en Melbourne desde que Chris O'Neil lo consiguió en 1978.





Nadia Podoroska, la argentina que alcanzó las semifinales del Abierto de Francia y es la actual 45 del ránking, acumuló 17 errores no forzados se despidió al caer 6-2, 6-2 ante la croata Donna Vekic (33 del escalafón).





El español Feliciano López, quien a sus 39 años es el tenista de mayor edad en el cuadro de hombres, se impuso al italiano Lorenzo Sonego, por 6-7, 3-6, 6-3, 7-5, 6-4.





A su vez, el griego Stefanos Tsitsipas (5to cabeza de serie), se vio contra las cuerdas en su partido contra el australiano Thanasi Kokkinakis, 267mo de la tabla y que entró al torneo como invitado, hasta imponerse 6-7 (5), 6-4, 6-1, 6-7 (5), 6-4. Tsitsipas se enfrentará ahora al sueco Mikael Ymer, quien derrotó al español de 17 años Carlos Alcaraz en segunda ronda.