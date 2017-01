Konjuh y Davis se abren paso a la final en Auckland

AUCKLAND, Nueva Zelanda (AP) — La croata Ana Konjuh evitó la barrida completa de jugadoras preclasificadas en el torneo de Auckland al vencer el viernes 6-3, 4-6, 6-3 a la subcampeona de 2016 Julia Goerges en semifinales.

Konjuh, octava preclasificada, se medirá en la final con una estadounidense Lauren Davis que buscará su primer título de la WTA.

Siete preclasificadas habían quedado fuera para cuando Konjuh entró a la cancha para su semifinal ante la alemana Goerges —que por su parte llegaba en gran forma tras eliminar a la ex número uno del mundo y tercera preclasificada Caroline Wozniacki en los cuartos de final.

Davis obtuvo su boleto a la final cuando su rival en semifinales, la letona Jelena Ostapenko, abandonó por enfermedad mientras perdía 4-1 el tercer set. Ostapenko, séptima preclasificada, ganó el primer set 6-4 y Davis se había llevado el segundo —también con un 6-4.

"Desperté esta mañana con fiebre, tos y demás", lamentó Ostapenko. "Me sentía mucho peor que ayer. Traté de mantenerme en el juego pero me era realmente difícil porque me sentía fatal".

El torneo fue perdiendo preclasificadas poco a poco. La primera cabeza de serie y número dos del mundo, Serena Williams, fue eliminada en segundo ronda por su compatriota Madison Brengle, y la segunda preclasificada Venus Williams abandonó con una lesión de brazo después de ganar su encuentro de primera ronda.

Kiki Bertens, quinta preclasificada, salió en primera ronda, y la cuarta preclasificada Barbora Strycova sucumbió ante Davis en sets consecutivos en cuartos.

Konjuh, de apenas 19 años, volvió luego de un bajo nivel de juego para derrotar a Goerges y disputar su primera final desde 2015.

"Al llegar aquí, yo no estaba jugando tan bien y mi servicio no era tan bueno, pero me las arreglé para ganar", declaró la croata.