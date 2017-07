635x357 Kuznetsova se queja de indicaciones indebidas a Muguruza. SAM JOHNSTON (Associated Press)

LONDRES (AP) — Svetlana Kuznetsova lo notó. Incluso, su entrenador se quejó durante el segundo set.

Pero la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza negó que su equipo le haya dado indicaciones el martes, durante su victoria por 6-3, 6-4 sobre la rusa en los cuartos de final de Wimbledon.

“Fue bastante claro, porque todos acá hablamos español. Le estaban hablando todo el tiempo”, señaló Kuznetsova. “Fue su fisioterapista. Ella actúa así todo el tiempo. No me parece apropiado, pero bueno, traté de concentrarme en mi juego”.

No es la primera vez que se señala que alguna tenista recibe indicaciones de su entrenador durante un partido en esta edición de Wimbledon. El lunes, Caroline García aseguró que no había visto las señales de su padre y entrenador durante el duelo de la cuarta ronda, que perdió ante Johanna Konta.

A diferencia de lo que ocurre en la Gira de la WTA, donde los entrenadores pueden estar en la cancha y hablar con las jugadoras durante los cambios de cancha, la comunicación está prohibida en los torneos del Grand Slam. Sin embargo, en la etapa clasificatoria para el U.S. Open, se experimentará, al permitir que los entrenadores hablen con sus deportistas desde el graderío entre cada punto.

Durante el duelo ante Muguruza, el argentino Hernán Gumy, entrenador de Kuznetsova, hizo un gesto hacia la jueza de silla durante el segundo set, para quejarse de lo que estaba escuchando en el palco que se ubicaba al otro lado de la cancha.

Muguruza desestimó la situación.

“Me estaban alentando, lo sé. Ella (Kuznetsova) habla castellano. Su entrenador lo habla. Ellos podían entender perfectamente todo lo que me decían”, dijo Muguruza. “Sinceramente, sólo me estaban alentando. No ha sido nada táctico o específico”.

Kuznetsova tuvo una controversia con la misma jueza de silla, Marijana Valjovic, el año pasado en el All England Club. Durante su victoria en la tercera ronda sobre Sloane Stephens, la rusa fue sancionada por recibir instrucciones, a lo que siguió una larga discusión con Veljovic.

“La cosa es que la misma jueza lanza una advertencia a mi entrenador el año pasado por decirme, ‘¡vamos, vamos!’”, dijo Kuznetsova. “Y ahora, esta chica estuvo hablando con Garbiñe durante el partido. No le dijo nada. Eso es probablemente lo que le sorprendió mucho a él”.

En las semifinales del jueves, Muguruza, subcampeona de 2015 en Wimbledon, se medirá a Magdalena Rybarikova. Konta y Venus Williams chocarán en la otra semi.