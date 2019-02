Kvitova y Halep avanzan en Dubái

DUBÁI, Emirates Árabes Unidos (AP) — Las ex campeonas Petra Kvitova y Simona Halep supieron sobrellevar un día de mucho viento para avanzar a los cuartos de final del Campeonato de Dubái.

Pese a pasar problemas con el saque, la checa Kvitova (2da cabeza de serie) derrotó a la estadounidense Jennifer Brady por 7-5, 1-6, 6-3. La rumana Halep (3ra cabeza de serie) dio cuenta 6-3, 7-5 de la ucraniana Lesia Tsurenko.

Al día siguiente que Naomi Osaka perdió en su primer partido tras ascender a la cima del ranking de la WTA, la alemana Angelique Kerber (5ta preclasificada) también se despidió al caer 5-7,6-4,6-0 ante la taiwanesa Hsieh Su-Wei.

Kvitova, la campeona de Dubái en el 2013, tuvo serios problemas en el segundo set cuando no capitalizó cuatro oportunidades de quiebre en el primer juego y luego le rompieron dos veces el saque para quedar atrás 4-0, cometiendo doble faltas en cada uno de esos juegos con el servicio.

Pero la dos veces campeona de Wimbledon levantó dos bolas de quiebre en el primer juego del tercer parcial antes de romper el servicio de la estadounidense para tomar la delantera. Después de su décima doble falta en su primer match point, Kvitova selló el triunfo con un winner al acercarse a la red.

"Hoy el viento estuvo terrible, honestamente. Fue realmente difícil ser certera", dijo Kvitova. "No pude sacar bien todo el día. Fue un gran problema para mí".

Halep tuvo menos problemas al vencer a Tsurenko por segunda vez en dos semanas, tras también derrotarla en el Abierto de Qatar. Aunque debió quebrar el saque a su rival cuando dispuso de la oportunidad de llevarse el segundo set con ventaja 5-4, Halep ganó los últimos 12 puntos para sellar la victoria.

"Me siento más cerca de mi mejor nivel”, dijo Halep, campeona del 2015. "Mi enfoque ahora es cerrar los puntos lo más pronto posible. Voy a ser más agresiva ... me siento más relajada. No me pongo presión a mí misma. Tampoco tengo expectativas. Cuando siento eso, juego mejor".

También, la cuarta cabeza de serie Karolina Pliskova derrotó a la estadounidense Alison Riske por 7-6 (3), 7-6 (5), y la sexta cabeza de serie Elina Svitolina venció fácilmente a la española Garbiñe Muguruza por 6-1, 6-2.