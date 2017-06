635x357 López remonta ante Cilic y se corona en Queen's. SAM JOHNSTON (Associated Press)

LONDRES (AP) — Feliciano López salió de un match point mientras remontaba para vencer a Marin Cilic y llevarse el título más importante de su carrera el domingo en el torneo de Queen's, antesala de Wimbledon.

El español de 35 años no pudo romper el servicio de Cilic a lo largo de la final del torneo en cancha de césped, pero vino de atrás para ganar 4-6, 7-6 (2), 7-6 (8) en un duelo contra el croata y cuarto preclasificado que duró cerca de 2:30 horas.

En el tiebreaker decisivo, López salió de un match point cuando perdía 6-5 con un revés antes de sellar la victoria en la tercera oportunidad.

López, que cayó en la final de 2014 al no poder capitalizar un match point ante Grigor Dimitrov, de nueva cuenta mostró su destreza sobre césped previo a Wimbledon.

"No puedo creer que finalmente he ganado este trofeo", declaró López. "He esperado mucho tiempo, 15 o 16 años, para estar aquí cargando este trofeo".

"Es difícil dejar atrás ese match point (de 2014). Hoy servía por el juego de nuevo, por lo fue muy difícil controlar mis nervios".

Cilic, séptimo en el ranking mundial y campeón de Queen's en 2012, tuvo un primer set casi perfecto. Se recuperó del único break point de López con un ace antes de arremeter en su primera oportunidad para tomar la ventaja.

López se apoyó recurrentemente en su servicio con 10 aces durante el segundo set, el más crucial de ellos evitó uno de los dos break points del croata en el segundo game.

Tras obligar un tiebreaker, el español sacó fuerzas para producir un tenis impecable y llevarse el set 7-2.

Ninguno de los dos logró tromper el servicio de su rival a lo largo del encuentro, y los saques de alta calidad continuaron en el tercer set, lo que llevó a un decisivo tiebreaker.

"No hay mejor preparación para Wimbledon", indicó López. "Ganar aquí para luego jugar en Wimbledon en una semana es sensacional".