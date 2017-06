McEnroe: Williams sería “como la 700” en el tenis masculino

LONDRES (AP) — Serena Williams sería “como la 700” de la clasificación mundial del tenis si jugara en el circuito masculino, según dijo el extenista John McEnroe.

En declaraciones a NPR sobre su autobiografía “You Cannot Be Serious”, McEnroe dijo que Williams es la mejor jugadora en la historia del tenis femenino “sin duda”. Pero cuando se le preguntó si era la mejor de la historia, sin distinciones de género, el exjugador dejó claro que no lo pensaba.

“Si jugara en el circuito masculino sería como la 700 del mundo”, señaló.

El antiguo chico malo del tenis añadió que creía que Williams podría derrotar a algunos hombres, “pero si tuviera que jugar el circuito, el circuito masculino, eso sería una historia totalmente diferente”.

McEnroe ganó siete títulos del Gran Slam en su carrera. Williams ha ganado 23.