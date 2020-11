Medvedev se consagra en París tras domar a Zverev

PARÍS (AP) — Daniil Medvedev se llevó el Masters de Paris por primera vez al derrotar el domingo Alexander Zverev por 5-7, 6-4, 6-1 para el octavo título de su carrera y su tercero en un torneo de la serie Masters 1000.





El ruso y tercer cabeza de serie aseguró su segundo triunfo en siete enfrentamientos ante Zverev, cuarto preclasificado. La única victoria ante el alemán había sido en la final del Masters de Shangái el año pasado.





“Estoy seguro que nos enfrentaremos muchas veces más. Nos conocemos desde que teníamos 10 años, es increíble el recorrido que hemos tenido”, reconoció Zverev. “Espero poder hacerlo mejor el próximo año”.





Se trató de la primera final y el primer título del año para Medvedev. En cambio, Zverev disputó su tercera final consecutiva tras ganar torneos consecutivos bajo techo en Colonia, Alemania.





“Previo al torneo, no me encontraba en mi mejor nivel, sin finales este año”, dijo Medvedev. “Me estaba quejando con mi esposa: ‘no puede ser, no estoy en fora, ni siquiera una final, estoy jugando muy mal’. Finalmente salgo como el campeón en (la arena) Bercy, un torneo que me encanta”.





La batalla entre los últimos subcampeones del Abierto de Estados Unidos se planteó con el saque — y sin puntos de quiebre — hasta que Zverev rompió el servicio de Medvedev en el 12mo juego para llevarse el primer set.





Cuando Medvedev mandó larga una devolución de derecha en este punto, Zverev pegó un fuerte grito que penetró el silencio de una arena sin espectadores debido a la pandemia de coronavirus.





La implacable precisión de Medvedev desde el fondo provocó una floja respuesta de Zverev en el noveno juego del segundo set, con una pelota que se fue larga.





Medvedev es uno de los mejores de la ATP con su devolución y con ello minó la confianza de Zverev, quien ganó el 57% de sus primeros servicios a comparación del 75% de Medvedev.





Medvedev y Zverev podrían volver a enfrentarse en la Copa Masters de la ATP en Londres, entre el 15 y 22 de noviembre.





“Veremos cómo va en Londres. Estoy contento por como estoy jugando", indicó Zverev. “Sólo tengo que recuperarme un poco físicamente”.